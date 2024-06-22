Женщина выражает недовольство из-за повторных задержек в перечислении зарплаты "ПриватБанком". Она отмечает, что, несмотря на ее обращение к горячей линии и поддержке, средства на карточку поступают с опозданием от 5 до 10 дней. Соответствующая жалоба была опубликована на сайте Минфина 17 июня.

Клиентка "ПриватБанк", работающая воспитательницей в детском саду, выразила свое разочарование из-за повторных задержек в перечислении зарплаты через "ПриватБанк". Она отметила, что бухгалтерия сообщила ее о том, что средства были перечислены еще 10 июня, однако уже прошла неделя, а она не может получить авансовые выплаты.

Женщина отметила, что это не первый случай задержек зарплаты из-за ПриватБанка. Она несколько раз обращалась на горячую линию, писала в поддержку и даже посылала документы, подтверждая перечисление средств, но деньги на карточку поступают со значительными задержками, от 5 до 10 дней.

"Уже неделю, как не можем получить авансовые выплаты. Я воспитатель садика. Есть не очень большая зарплата и двое детей. Мужчина на войне. А Приват задерживает начисление заработанных денег… Позор этим мошенникам", - добавила женщина.

"ПриватБанк" прокомментировал жалобу женщины, заявив, что средства зачисляются на карту сразу после их получения от бухгалтерии. В банке также отметили, что время получения средств может варьироваться, поскольку они поступают не всегда в один и тот же день и время. ПриватБанк выразил желание тщательно проверить ситуацию и выяснить все обстоятельства, обратившись к женщине с частным сообщением для дальнейшего уточнения.

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