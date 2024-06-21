Мобильный оператор «Киевстар» предупредил абонентов о правилах, за нарушение которых могут наказать – за что и как именно.

Абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы с услугами. В частности, с Интернетом.

Один из абонентов даже пригрозил компании, что будет постоянно писать на странице оператора в Facebook, пока проблему не решат.

«Постоянно буду писать под вашими постами, – сделайте качественный интернет, и к вам пойдут люди. За что вам платить деньги?», - возмущается мужчина.

В ответ в компании заверили, что одного сообщения достаточно и напомнили о правилах переписки.

«… Дублирование однотипных сообщений – нарушение правил Сообщества. Может быть блокировка», - предупредили в «Киевстар».

Еще один абонент попросил внести правки в приложение "Киевстар ТВ". Так, клиент сообщил, что при просмотре сериалов часто следующая серия не включается, а снова проигрывается та, которую смотрели.

«Если выключить функцию автозагрузки видео, то на главной странице она выключается, но… Если зайти непосредственно на страницу фильма, то автозагрузка все равно включается», - рассказал также пользователь приложения.

Еще одна клиентка «Киевстар» пожаловалась на проблему, которую имеет из-за действий представителя компании.

«Ваш некомпетентный работник помогала нам сбросить модем до заводских настроек, и так "помогла", что интернет пропал, перевела на ожидания более сильного специалиста, которого ожидали 10 мин, и вызов завершился. Робот на сайте не соединяет с оператором, а придумывает какие-то отговорки. Как решить проблему?».

В «Киевстар» заверили, что специфические настройки роутера не требуются, на заводских настройках название и пароль сети написаны на самом роутере, но если нужно, то можно обратиться к консультанту компании в частных сообщениях.

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