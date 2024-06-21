Абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы с услугами. В частности, с Интернетом.
Один из абонентов даже пригрозил компании, что будет постоянно писать на странице оператора в Facebook, пока проблему не решат.
«Постоянно буду писать под вашими постами, – сделайте качественный интернет, и к вам пойдут люди. За что вам платить деньги?», - возмущается мужчина.
В ответ в компании заверили, что одного сообщения достаточно и напомнили о правилах переписки.
«… Дублирование однотипных сообщений – нарушение правил Сообщества. Может быть блокировка», - предупредили в «Киевстар».
Еще один абонент попросил внести правки в приложение "Киевстар ТВ". Так, клиент сообщил, что при просмотре сериалов часто следующая серия не включается, а снова проигрывается та, которую смотрели.
«Если выключить функцию автозагрузки видео, то на главной странице она выключается, но… Если зайти непосредственно на страницу фильма, то автозагрузка все равно включается», - рассказал также пользователь приложения.
Еще одна клиентка «Киевстар» пожаловалась на проблему, которую имеет из-за действий представителя компании.
«Ваш некомпетентный работник помогала нам сбросить модем до заводских настроек, и так "помогла", что интернет пропал, перевела на ожидания более сильного специалиста, которого ожидали 10 мин, и вызов завершился. Робот на сайте не соединяет с оператором, а придумывает какие-то отговорки. Как решить проблему?».
В «Киевстар» заверили, что специфические настройки роутера не требуются, на заводских настройках название и пароль сети написаны на самом роутере, но если нужно, то можно обратиться к консультанту компании в частных сообщениях.
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