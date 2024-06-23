ПриватБанк запретил беженцы снимать средства за границей – она так разозлилась, что пообещала не возвращаться в Украину.

"ПриватБанк" ограничил возможность украинским гражданам снимать наличные деньги за границей с их карт. Особенно это касается случаев, когда женщина еженедельно снимала 12,5 тыс. гривен. Вероятно, банк рассматривает такие операции как подозрительные и рекомендует пройти верификацию.

Пожаловалась клиентка " ПриватБанк" в специализированном форуме Минфин .

"Когда проснулась утром, а там сюрприз, взяла телефон. Там сообщение, что заблокирована возможность снимать наличные, потому что не прошла фотоподтверждение, что я пользуюсь картой. Связалась со службой поддержки — через онлайн сообщили, что я не подтвердила, хотя сообщения такого не было. В телефонном режиме какая-то, прости господи, Христя сказала, что действительно, сообщения не было. Но карту надо перевыпустить, потому что такое негласное распоряжение – слишком часто снимаю наличные», – пожаловалась клиентка « ПриватБанк».

Клиентка " ПриватБанк" не заменила свою карту, но заключала соглашение о разблокировании счета. Однако через некоторое время счет снова был заблокирован. Тогда она заявила, что теперь не намерена возвращаться в Украину.

В "ПриватБанке" напомнили - украинские банки соблюдают требования финансового мониторинга и должны реагировать на все подозрительные транзакции. Если лицо еженедельно снимает максимально разрешенную сумму наличных, банк может считать такую ​​операцию сомнительной и вправе объяснить свои действия. Банки в странах ЕС, в частности в Польше, соблюдают также строгие правила мониторинга. Более того, во многих случаях украинские банки оказываются технологически более развитыми и гибкими.

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Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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