В настоящее время пятеро злоумышленников обвиняют в части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили о подозрении пятеро членам организованной группы, злоупотреблявших финансами "Укрзализныци". Сумма подозрения составляет 17,1 млн. гривен, которые были назначены на ремонт путевых машин.

Об этом подробнее сообщает НАБУ и САП.

НАБУ и САП сообщили, что в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" был обвинен в формировании преступной группы среди нынешних и бывших работников завода.

Как отметили в НАБУ, однако такой ремонт фактически не производился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности. Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Сейчас пятеро злоумышленников обвиняют в части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Руководитель группы задержан. Вопрос об избрании ему меры пресечения сейчас решается, добавили в САП.

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