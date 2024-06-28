Графики стабилизационных отключений продолжают действовать по всей Украине, но люди жалуются, что они не для всех и не одинаково – в "ДТЭК" ответили на жалобы.

Графики отключений продолжают применяться, подчеркивают в «ДТЭК».

«К сожалению, из-за регулярных обстрелов российских оккупантов ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой. Поэтому по указанию Укрэнерго сейчас регулярно применяются графики отключений», - сообщали в ДТЭК, обращаясь к потребителям.

В свою очередь, украинцы продолжают жаловаться на «несправедливость» отключений.

"Что это выключение по 7 часов подряд? Где равномерное распределение электроэнергии?!",

«Свет выключили утром в 9.30, затем включили в 17.30. Теперь снова выключили в 20.02 и вплоть до 3 ночи. Вопрос, как регулируется график? По графику мы должны были быть без света с 18 до 22, но на него все наплевали и вплоть до 3 ночи решили отключить? Холодильники уже не выдерживают ваши издевательства, начинают ломаться. Когда будет что-то адекватное с графиками?»,

«5 группа, Голосеевский район, вчера выключалась на 4, 4, и 8 часов, и сегодня на 4, 7 и снова чат-бот пишет, что ориентировочно до 1 ночи света не будет, хотя Укрэнерго прогнозировал больше отключений только к 23.00, опустим , что есть дома, которые в этот промежуток времени вообще не выключались, или не на столь длительное время.

Так, когда же и нашей группе удастся быть со светом больше? Меня не интересуют, почему кому-то не выключают свет, меня интересует, когда у нас он будет по справедливости, это просто издевательство» , - пишут раздраженные потребители, в частности, на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В ДТЭК на обвинения ответили. В компании заверили, что отключают электроэнергию по графику.

«И при этом стараемся чередовать линии, чтобы отключения были максимально справедливыми. Если второй группе сегодня посчастливилось быть дольше со светом, то в следующий раз больше света будет иметь ваша группа. Конечно, если не произойдет чего-нибудь непредвиденного», - сообщил представитель «ДТЭК».

Также в компании подчеркнули, что информационное сообщение о стабилизационном отключении предоставляется с учетом светло-серой зоны.

«Рекомендуем ориентироваться на темно – серую зону и светло-серую зону, согласно распоряжению НЭК Укрэнерго», – посоветовали в «ДТЭК» украинцам.

Последние новости Украины:

Новый тариф на электроэнергию уже действует: в Yasno предупредили, когда ждать изменений в счетах.

Компенсация от "Киевстар": оператор сделал новое заявление

Исчезновение связи: оператор предупредил абонентов о неприятном.