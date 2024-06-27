Украинка 10 лет была клиенткой ПриватБанка, но после закрытия счетов банк не захотел ей возвращать деньги.

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области обязал ПриватБанк вернуть клиентке средства, хранившиеся на закрытых счетах. Речь идет о сумме около 22 тысяч гривен и 170 евро. Банк заблокировал счета из-за жалоб и отказался переводить средства на счет в другом банке, поскольку клиентка вроде бы не подала заявление вовремя.

Об этом говорится в решении суда в рамках производства №2/401/57/24.

Украинка в течение 10 лет была клиенткой ПриватБанка. Когда она решила закрыть свои счета, банк это сделал, но не вернул деньги. ПриватБанк объяснил свои действия тем, что на счет клиентки поступали жалобы, поэтому его заблокировали.

Жалобы касались заказа женщиной товаров, от которых она потом отказывалась. "Банк принял решение об отказе от поддержки деловых отношений и обслуживания путем расторжения договора из-за установления неприемлемо высокого уровня риска", – говорится в решении суда.

Женщине предоставили 30 дней для написания заявления на перевод средств на счета другого банка. В суде клиентка заявила, что сама решила закрыть счета, однако банк утверждал, что принял решение о закрытии счетов из-за подозрительных операций.

Суд обязал ПриватБанк перечислить все принадлежащие клиентке средства, а именно: 10 тысяч гривен, 100 евро, 69,49 евро и 12,7 тысяч гривен.

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