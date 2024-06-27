В компании Yasno откреагировали на большое количество жалоб от потребителей, что графики отключений электроэнергии не совпадают с реальным временем, когда выключают и выключают свет.

Украинцы массово жалуются на проблемы с графиками отключения света, пишет Politeka.net.

«Графики не соответствуют действительности и это только во-первых, а во вторых – отключать ночные рестораны, кафе и многое другое. Прекратите издеваться над людьми, погорит техника, так уже никто купить не сможет, люди на грани выживания»,

«Зачем ставить и говорить по графикам? Написали сразу с 0:00 до 0:00! Что это за график у вас»,

"Зачем ваши графики, если вы их не соблюдаете. Должны были отключить в 15-00, отключили в 17-00, когда теперь включат неизвестно», - жалуются люди на официальной странице «Yasno» в Facebook.

В Yasno, реагируя на жалобы, сообщили, что компания является поставщиком света и не проводит отключения.

«Вынужденные отключения электроэнергии и только при необходимости осуществляет ваш оператор системы распределения. А также оператор системы распределения руководствуется ограничениями, получаемыми от государственной энергетической компании НЭК "Укрэнерго"», - сообщили в «Yasno» украинцам.

В компании также подчеркнули, что энергетики прилагают максимум усилий и ресурсов, чтобы свет в дома украинцев вернулся как можно быстрее.

Напомним, ранее в "Yasno" предупредили, что в ближайшие шесть-восемь недель ситуация со светом будет сложной. Внутренней генерации электроэнергии не хватает настолько, что даже на максимуме импорт не решает эту проблему.

Кроме этой проблемы есть еще и рост потребления.

«Графики, как и белая, серая и черная зоны, так и будут оставаться. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет», – отмечали в "Yasno".

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