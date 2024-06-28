Если вы ищете интересные рецепты с куриной печенью или морковью по-корейски, обязательно приготовьте этот салат, он получается невероятно вкусным и оригинальным.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась рецептом невероятного салата с куриной печенью, яичным блином и морковью по-корейски.

"Я так удачно подобрала и ингредиенты, и их количество, что салат мне показался прям каким-нибудь идеальным", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриная печень – 400 г

яйца – 4 шт. + немного молока

морковь по-корейски – 100 г (можно приготовить самостоятельно по этому рецепту)

лук – 60 г репчатого + немного зеленого

майонез для заправки

Куриную печень промываем, зачищаем от пленки, выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем. После этого солим и перчим печень, обваливаем каждый кусочек в муке и быстро обжариваем на растительном масле с обеих сторон до готовности.

"Этап с отбивкой печени и обжариванием в муке обязателен. Вареная или просто обжаренная, не отбитая, печень имеет другой, более простой, вкус. И салат с ней будет уже не такой вкусный", - пояснила кулинар.

Яйца солим, перчим, добавляем примерно 2 ст.л. молока и размешиваем до однородности. Выливаем на разогретую сковороду и жарим яичный блинчик с обеих сторон до готовности.

Когда печень и яичный блин остынут, нарезаем их соломкой, добавляем морковь по-корейски, тонко нарезанный лук и заправляем салат майонезом. При необходимости добавляем соль и перец. Перед подачей дайте салату немного настояться в холодильнике.

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