Многие люди не любят печень, а зря, потому что это доступный и очень полезный продукт, а по этому рецепту еще и невероятно вкусный.

На своей странице в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич поделилась доступным, оригинальным и очень вкусным рецептом куриной печени.

"Печень с фасолью. Простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо. Особенно понравится тем, кто любит печень", – советует кулинар.

Чтобы приготовить вкусную куриную печень с фасолью, берем следующие ингредиенты:

куриная печень – 350 г

лук репчатый – 150 г

морковь – 100 г

фасоль консервированная в томатном соусе – 300 г

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Сначала нужно подготовить печень: промываем ее, нарезаем на кусочки среднего размера, добавляем соль и перец по вкусу, обваливаем в муке и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности. Готовую печень перекладываем в кастрюлю.

Лук нарезаем соломкой, а морковь натираем на терке. На чистой или на той, где жарили печень, сковороде обжариваем на растительном масле лук с морковью до готовности. Обжаренные овощи также перекладываем в кастрюлю к печени.

К печени с морковью и луком также добавляем консервированную фасоль вместе с томатным соусом, который есть в банке. Хорошо перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь. Тушим все вместе на среднем огне еще примерно 6-7 минут – и можно наслаждаться, печень получается очень нежной и вкусной.

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