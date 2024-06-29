Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram раскрыла любимый рецепт кабачковой икры, которая всегда получается максимально вкусной и нежной.
"Обожаю! Просто любимое блюдо из кабачка после оладий. На завтрак, обед и ужин. Поэтому деллюсь рецептом", - подчеркнула шеф-повар.
Для приготовления кабачковой икры нам понадобятся:
- кабачки (желательно не старые) – 1 кг
- лук репчатый – 300 г
- морковь – 300 г
- помидор – 300 г (можно заменить на 70 г томатной пасты)
- чеснок – 3 зуб.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- перец молотый - щепотка
- уксус 9% – 1 ст.л.
"Уксус можно не добавлять, но он дает приятную кислинку и икра будет лучше храниться", – объяснила шеф-повар.
Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук в течение 5-7 минут, далее добавляем морковь и жарим вместе еще примерно 10 минут.
Тем временем кабачки чистим от кожуры (это обязательно!) и нарезаем кубиками. Добавляем нарезанные кабачки к луку с морковью и жарим до мягкости.
Затем добавляем либо нарезанный томат без кожуры, либо томатную пасту, а также измельченный чеснок, соль, перец, сахар и жарим все вместе еще примерно 10 минут.
Готовую овощную массу перебиваем погружным блендером до однородности, затем снова ставим на плиту и варим еще около 10 минут, добавив уксус. Нужно постоянно помешивать кабачковую икру, потому что она будет сильно булькать.
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