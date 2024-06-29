Если вы любите кабачки, то просто обязаны попробовать этот рецепт кабачковой икры – она готовится очень просто, а получается просто невероятно вкусной.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram раскрыла любимый рецепт кабачковой икры, которая всегда получается максимально вкусной и нежной.

"Обожаю! Просто любимое блюдо из кабачка после оладий. На завтрак, обед и ужин. Поэтому деллюсь рецептом", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления кабачковой икры нам понадобятся:

кабачки (желательно не старые) – 1 кг

лук репчатый – 300 г

морковь – 300 г

помидор – 300 г (можно заменить на 70 г томатной пасты)

чеснок – 3 зуб.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

перец молотый - щепотка

уксус 9% – 1 ст.л.

"Уксус можно не добавлять, но он дает приятную кислинку и икра будет лучше храниться", – объяснила шеф-повар.

Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук в течение 5-7 минут, далее добавляем морковь и жарим вместе еще примерно 10 минут.

Тем временем кабачки чистим от кожуры (это обязательно!) и нарезаем кубиками. Добавляем нарезанные кабачки к луку с морковью и жарим до мягкости.

Затем добавляем либо нарезанный томат без кожуры, либо томатную пасту, а также измельченный чеснок, соль, перец, сахар и жарим все вместе еще примерно 10 минут.

Готовую овощную массу перебиваем погружным блендером до однородности, затем снова ставим на плиту и варим еще около 10 минут, добавив уксус. Нужно постоянно помешивать кабачковую икру, потому что она будет сильно булькать.

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