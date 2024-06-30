Почти каждому, кто выращивает перец, знакома проблема, когда листья растения скручиваются, желтеют, деформируются.

Постепенно листик перца сворачивается, растение засыхает и погибает. Причин такой проблемы может быть несколько, но в любом случае следует принять меры, которые помогут спасти урожай.

Так, одна из причин скрученных листьев перца с сухой каймой по краям может быть в том, что ему недостаточно калия. Впрочем, подчеркивают специалисты, не следует применять как удобрение хлористый калий – перец не воспринимает хлор.

Почему скручиваются листья перца и как быстро спасти урожай.

При недостатке калия перец необходимо подкормить, например, присыпав древесной золой. Для этого полстакана древесной золы нужно высыпать на влажную почву вокруг каждого растения. Еще один способ – 1/3 ведра заполняем золой, доливаем вверх горячей водой, настаиваем двое суток и процеживаем.

Также можно провести подкормку по листьям калийной селитрой -10 граммов удобрения на 5 литров воды.

Однако чрезмерное внесение микроэлементов в почву может вызвать бурный рост перца и стать причиной скручивания листьев. Листья также могут начать увядать, а завязей так и не появится.

Листья перца могут скручиваться также из-за недостатка солнечного света и тепла.

Также листья перца могут скручиваться из-а вредителей. Один из них – паутинный клещ. Это едва заметный вредитель, способный быстро уничтожить урожай не только перца.

Почему скручиваются листья перца и как быстро спасти урожай.

Кроме паутинного клеща перцу грозит тля. Пока тля не успела размножиться, ее можно уничтожить мыльно-содовым раствором.

Как его сделать: 30 г хозяйственного мыла, 1 столовая ложка соды на 1 литр воды. Кроме того для борьбы с тлей и паутинным клещом применяются настои и отвары из луковой шелухи.

Последние новости Украины:

Чем удобрять перец, чтобы вырос большим и сладким: эти советы улучшат урожай.

Как подвязать перец и получить наибольший сбор: хозяин поделился хитростью.

Как избавиться от тли за одну обработку: что нужно срочно сделать.