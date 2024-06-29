Холодный борщ – традиционное украинское блюдо, которое готовят в жаркую погоду, а по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко он получится идеальным.

Вместо окрошки суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить легкий и невероятно вкусный холодный борщ.

"Делюсь идеальным блюдом во время жары. Легкое, освежающее и вкусное по-особому)", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобится:

свекла – 400 г

огурцы – 3 шт. (среднего размера)

яйца – 4 шт.

зелень (укроп и зеленый лук)

кефир – 1 л

вода – 1 л

соль, сахар и лимонная кислота – по вкусу

Свеклу либо варим, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности, а затем даем остыть, чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Вареные вкрутую яйца и свежие огурцы также натираем на крупной терке.

Укроп и зеленый лук звезда "Мастер Шеф" мелко нарезает и складывает в кастрюлю, добавляет немного соли и перетирает ложкой, чтобы зелень активнее отдавала свой вкус и аромат.

В кастрюлю к зелени добавляем свеклу, яйца, огурцы, заливаем все кефиром и разбавляем водой. Количество кефира и воды можно регулировать в зависимости от того, какую консистенцию холодного борща хотите, но оставляем пропорцию 1:1.

В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко доводит холодный борщ до вкуса с помощью соли, сахара и лимонной кислоты. Перед подачей обязательно даем холоднику настояться в холодильнике несколько часов.

"Если вы еще не пробовали это блюдо - сохраняйте и обязательно готовьте своим родным", - советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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