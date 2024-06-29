Вместо окрошки суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить легкий и невероятно вкусный холодный борщ.
"Делюсь идеальным блюдом во время жары. Легкое, освежающее и вкусное по-особому)", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобится:
- свекла – 400 г
- огурцы – 3 шт. (среднего размера)
- яйца – 4 шт.
- зелень (укроп и зеленый лук)
- кефир – 1 л
- вода – 1 л
- соль, сахар и лимонная кислота – по вкусу
Свеклу либо варим, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности, а затем даем остыть, чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Вареные вкрутую яйца и свежие огурцы также натираем на крупной терке.
Укроп и зеленый лук звезда "Мастер Шеф" мелко нарезает и складывает в кастрюлю, добавляет немного соли и перетирает ложкой, чтобы зелень активнее отдавала свой вкус и аромат.
В кастрюлю к зелени добавляем свеклу, яйца, огурцы, заливаем все кефиром и разбавляем водой. Количество кефира и воды можно регулировать в зависимости от того, какую консистенцию холодного борща хотите, но оставляем пропорцию 1:1.
В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко доводит холодный борщ до вкуса с помощью соли, сахара и лимонной кислоты. Перед подачей обязательно даем холоднику настояться в холодильнике несколько часов.
"Если вы еще не пробовали это блюдо - сохраняйте и обязательно готовьте своим родным", - советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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