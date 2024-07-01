Ароматный, невероятно полезный и вкусный укроп, без которого трудно представить, кулинарию, сохранит все свои свойства, если знать, как его правильно хранить.

Один из популярных способов сохранения укропа на зиму – в сушеном виде, пишет Politeka.net.

Для этого укроп просто подвешивают вверх ногами и оставляют на 7-14 дней.

После этого укроп снимают, измельчают и хранят в стеклянных банках, плотно закрыв крышкой. Стоять банка с укропом должна в сухом и темном месте. Таким образом, укроп может храниться не только на протяжении зимы, а вообще целый год.

Как хранить укроп на зиму.

Хозяйки также консервируют укроп: зелень без стебля нужно помыть, высушить и разложить в стеклянные банки, предварительно простеризованные. Заливают маринадом и консервируют.

Укроп, как и чеснок, для хранения можно залить растительным маслом. Для этого нужно заполнить зеленью банку, залить раффнированным маслом и закрыть крышкой.

Банку с укропом хранят в холодильнике.

Заготовками на зиму занимается и опытная хозяйка, автор блога Victoria plants.

И именно первым пани Виктория готовит к хранению на зиму укроп. Для этого хозяйка моет зелень, просушивает, мелко режет и замораживает в судочках или пакетах.

Как хранить укроп на зиму.

Своими советами по хранению укропа на зиму поделились и подписчики на страницу Виктории.

«Сушу в сушилке, храню в баночке»,

«Сушу, в бутылке из-под кефира замораживаю, в восторге от укропной и петрушечной соли»,

«Я замораживаю небольшими пучками (не нарезаю)…»,

«Просто нарезаю и морожу в пакетах»,

«Так же замораживаю, с пакетами. На мой взгляд, это лучший метод»,

«Сушу, потому что не знаю, как будет со светом».

Отметим, что укроп – это отличный способ улучшения пищеварения, стимулирования аппетита и моторики, работы пищеварительных желез. Укроп, по словам диетологов, способствует нормализации обмена веществ, обладает выраженным мочегонным эффектом, полезен в диетическом питании, оказывает лечебно-профилактическое воздействие при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек.

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