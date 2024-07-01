Скрученные листья перца из-за тли и паутинного клеща – это одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются как опытные огородники, так и те, кто только начинает этот путь.

Среди причин, по которым листья перца начинают скручиваться – вредители и нехватка необходимых элементов. Чаще калия.

Для того, чтобы подкормить перец калием следует приготовить настой из золы. Все очень просто – на 10 литров воды 1 стакан просеянной золы. Настой нужно оставить на несколько часов и перемешать. Поливаем кусты перца под корень. Расчет – 1 литр на растение.

А вот, если листья перца скручиваются из-за тли или паутинного клеща – это уже большая угроза для урожая. Кроме того, что листочки скручиваются, на них можно заметить тоненькую паутинку. Особенно ее становится видно, если опрыскать листья водой.

Для борьбы с вредителями можно использовать отвары и настои из шелухи обыкновенного лука.

Литровую банку необходимо заполнить луковой шелухой, затем высыпать ее в кастрюлю и залить водой из расчета 1 литр.

Когда вода закипит, варим еще 5 минут. Затем вода с шелухой должна остыть. Настой процеживаем, выливаем в ведро и добавляем еще 10 л воды.

В такую ​​настойку непосредственно перед опрыскиванием перца можно добавить хозяйственное мыло.

Обработку перца от тли и паутинного клеща производят каждые пять дней.

Также среди народных средств борьбы с тлей – опрыскивание мыльным раствором. Для этого натирают 100 г хозяйственного мыла и растворяют в 10 л воды.

Также в смесь можно добавить стакан древесной золы, перемешать и дать настояться сутки. Зараженные растения опрыскивают, а повторную обработку производят через неделю.

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