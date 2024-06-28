На позициях российской ПВО на территории аэродрома, где ранее был уничтожен С-400, сегодня - новый пожар.

Об этом сообщает военный ВСУ Кирилл Сазонов.

"На аэродроме в Джанкое что-то горело. Возможно, это ЗРК С-500, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки

Сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что был уничтожен новейший российский ЗРК С-500. Также писали, что уничтожена РЛС данного комплекса. Официальных подтверждений на данный момент нет.

О том что россияне разместили в Крыму ЗРК С-500 "Прометей", 15 июня заявил глава ГУР Кирилл Буданов", - комментирует Сазонов.

Отметим, что С-500 "Прометей", также известный как 55Р6М "Триумфатор-М", является современным российским зенитным ракетным комплексом, разработанным АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"". Этот комплекс представляет собой новое поколение зенитных ракетных систем, предназначенных для уничтожения как баллистических, так и аэродинамических целей.

С-500 способен быстро перемещаться по территории благодаря своему размещению на колесном шасси и возможности перевозки военно-транспортными самолетами.

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