Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом творожной запеканки, которая очень просто готовится, а получается невероятно вкусной.

У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить сладкую макаронную запеканку с творогом и вишнями.

Для приготовления запеканки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г

вишни свежие – 200 г

творог – 200 г

яйца - 3 шт

молоко - 150 г

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 5 г

соль - щепотка

Вишни звезда "Мастер Шеф" промывает, разрезает пополам и удаляет косточки.

Макароны предварительно отвариваем около 4 минут в кипящей подсоленной воде, а затем отцеживаем и промываем холодной водой.

Чтобы приготовить заливку, в миске размешиваем яйца, как на омлете, добавляем молоко, сахар, ванильный сахар, соль и взбиваем смесь венчиком до однородности.

Отварные макароны смешиваем с творогом и одной столовой ложкой сахара. Большую часть макаронно-творожной смеси выкладываем в форму для запекания, далее равномерно выкладываем слой вишен, затем остальные макароны с творогом, а сверху заливаем все заливкой.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут, чтобы у запеканки была аппетитная румяная корочка.

"Ждем, пока наша запеканка немного остынет, тогда она будет хорошо нарезаться, и наслаждаемся этим шедевром", – советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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