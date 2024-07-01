Кабачки – универсальный продукт, из которого можно приготовить любое блюдо от закуски до десерта, и шеф-повар Валентина Кущ поделилась новым интересным рецептом.

Из кабачков можно приготовить вкусные и нежные блины, которые можно дополнять разнообразными начинками – это прекрасный вариант для завтрака или перекуса.

Для приготовления кабачковых блинов шеф-повар Валентина Кущ берет следующие ингредиенты:

кабачок – 800 г

яйца – 4 шт.

чеснок сухой – 1 ст.л.

соль, перец, паприка копченая – по вкусу

мука – 150 г

Такие блины можно просто смазать крем-сыром и наслаждаться, а можно сделать налистники с мясной начинкой. Для начинки нам понадобится:

фарш (куриный) – 400 г

томат - 1 шт. (не обязательно)

лук – 1 шт.

соль и перец

сыр твердый – 100 гр

Кабачок натираем на мелкой терке. Если выделилась лишняя жидкость, сливаем ее, но выжимать кабачок не нужно. К тертым кабачкам добавляем яйца, муку, соль, специи и перемешиваем.

Жарим кабачковые блины на разогретой сковороде с растительным маслом. Выкладываем тесто, размазываем по сковороде и жарим примерно по три минуты с каждой стороны. Такие блины не будут слишком тонкими, поэтому не беспокойтесь.

"Если края блина зажарятся - время переворачивать. У меня была не большая сковорода и переворачивать было легко, но если жарите на большой, то лучше класть на тарелку, и уже переворачивать с тарелки", - объяснила шеф-повар.

Для начинки смешиваем фарш и с натертым луком, томатом (удаляем кожуру, семена и нарезаем кубиками) и специями.

Тоненьким слоем выкладываем начинку на кабачковые блины, посыпаем тертым сыром и заворачиваем, как на видео. Выкладываем блины на противень, сверху смазываем сметаной и дополнительно посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут – и налистники готовы.

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