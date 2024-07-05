На своей странице в Instagram финалист проекта "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить французский перевернутый пирог – тарт татен с яблоками.

"Это очень простой и невероятно вкусный рецепт, обязательно попробуйте!", – советует "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Для этого рецепта не приходится возиться с замесом теста, можно использовать обычное слоеное. Чтобы приготовить яблочный тарт татен, звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

масло сливочное – 150 г

сахар – 300 г

ваниль

розмарин – 1 веточка

яблоки – 1,5 кг

слоеное тесто – 500 г

Яблоки предварительно зачищаем от кожи и семян и разрезаем каждое на четыре части.

Сначала на сковороде "Мастер Шеф" Николай Люлько растапливает сливочное масло. Далее поочередно добавляем сахар, ваниль и листики розмарина. Выкладываем четвертинки яблок и на среднем огне постепенно их карамелизуем.

Когда начнут появляться пузыри коричневого цвета, накрываем яблоки слоеным тестом, как на видео.

"Мастер Шеф" Николай Люлько для приготовления использовал сковороду со съемной ручкой, поэтому в ней же отправляет тарт татен в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.

Готовый тарт татен достаем из духовки, образовавшийся сироп сливаем в миску, а сам пирог переворачиваем на тарелку. Сверху немного поливаем тарт татен сиропом – и готово, можно наслаждаться.

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