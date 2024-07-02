Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился секретом, благодаря которому тесто для вареников на пару получится вкусным, нежным и упругим одновременно.

Говоря о варениках на пару, Эктор Хименес-Браво отметил, что это особенное блюдо, вспоминая о котором возвращаешься в детство.

«Вареники с брынзой и шкварками на пару. И какая бы ни была начинка, вареники никогда не надоедают», - уверен Хименес-Браво, рассказывая о рецепте на своей странице в Инстаграм.

Однако проблемы могут возникнуть с тестом для вареников. Для того чтобы их избежать, Хименес-Браво советует воспользоваться его рецептом.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: мука – 250 г, яйцо – 1 шт, кефир – 150 мл, соль, сода – ½ ч. л.

Для начинки Хименес-Браво советует взять брынзу – 200 г, а также укроп.

Но это еще не все. Смаковать по-особенному такие вареники будут с соусом, для которого Хименес-Браво предлагает взять сметану – 100 г, хрен белый – 10 г и соль.

Итак, готовим идеальное тесто для вареников. Муку следует просеять в миску и сделать лунку. Вбить яйцо, добавить соль, соду, сыворотку и замесить тесто.

Рецепт идеального теста для вареников.

Рецепт идеального теста для вареников.

Оставляем его на 15 минут. В другой миске брынзу следует смешать с укропом.

Теперь раскатываем тесто толщиной 5 мм, вырезаем стаканом круги. И лепим вареники.

Сало Хименес-Браво советует порезать кусочками и обжарить с луком.

Для приготовления соуса необходимо просто смешать сметану, хрен и соль.

Рецепт идеального теста для вареников.

Отметим, что вареники на пару варятся до готовности в среднем 7-8 минут.

Для этого следует наполнить половину кастрюли водой, натянуть марлю и смазать ее растительным маслом.

После закипания воды выложить вареники на марлю, накрыть крышкой и варить.

Рецепт идеального теста для вареников.

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