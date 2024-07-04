Для того чтобы сохранить укроп, петрушку и другую зелень свежей, ароматной и полезной можно прислушаться к совету опытного кулинара и шеф-повара.

Способ хранения зелени, о котором рассказал шеф-повар и блоггер Александр Огородник, очень простой.

Прежде всего необходимо купить свежую зелень.

«Если же она у вас немного полежала и подвяла, то ее можно оживить с помощью холодной воды и немного льда, погрузить зелень на 1-2 часа и она будет как свежая», - отметил Александр на своей странице в Инстаграм.

Как правильно хранить зелень.

Итак, зелень необходимо промыть в холодной воде, просушить, а затем обернуть в бумажное влажное полотенце.

«Хранить в контейнере или пакете с дырочками для того, чтобы зелень могла дышать. Если накрываете ее пленкой, обязательно сделать несколько отверстий для легкой циркуляции воздуха», - посоветовал шеф-повар.

Также Александр советует обязательно проверять зелень каждый день и перебирать, выбрасывая увядшую или подгнившую зелень.

Как правильно хранить зелень.

В ответ на этот способ подписчики на страницу Александра поделились своими советами, как хранить зелень:

«Можно проще, набрать в стакан воды, поставить туда зелень и в холодильник. Мыть перед употреблением»,

«Лучше немытую зелень в стеклянную баночку и закрыть пластмассовой крышкой. Стоит в холодильнике до месяца»,

«Имею другой свой способ. Тоже действенный. Зелень в стеклянной банке и закрыть железную крышку. В холодильник. Долго свежая и зеленая»,

«Ставим винтовую крышку, сверху стакан, вода, зелень, накрываем сверху перевернутой банкой, закручиваем. Переворачиваем и в холодильник. Быстро и просто».

Как правильно хранить зелень.

Последние новости Украины:

Такой омлет не опадет и останется пышным: рецепт идеального завтрака.

Как правильно посолить чеснок на зиму: не сгниет и будет долго вкусным.

Как хранить укроп на зиму: лучшие способы, чтобы оставался вкус и аромат.