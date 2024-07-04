Способ хранения зелени, о котором рассказал шеф-повар и блоггер Александр Огородник, очень простой.
Прежде всего необходимо купить свежую зелень.
«Если же она у вас немного полежала и подвяла, то ее можно оживить с помощью холодной воды и немного льда, погрузить зелень на 1-2 часа и она будет как свежая», - отметил Александр на своей странице в Инстаграм.
Как правильно хранить зелень.
Итак, зелень необходимо промыть в холодной воде, просушить, а затем обернуть в бумажное влажное полотенце.
«Хранить в контейнере или пакете с дырочками для того, чтобы зелень могла дышать. Если накрываете ее пленкой, обязательно сделать несколько отверстий для легкой циркуляции воздуха», - посоветовал шеф-повар.
Также Александр советует обязательно проверять зелень каждый день и перебирать, выбрасывая увядшую или подгнившую зелень.
Как правильно хранить зелень.
В ответ на этот способ подписчики на страницу Александра поделились своими советами, как хранить зелень:
«Можно проще, набрать в стакан воды, поставить туда зелень и в холодильник. Мыть перед употреблением»,
«Лучше немытую зелень в стеклянную баночку и закрыть пластмассовой крышкой. Стоит в холодильнике до месяца»,
«Имею другой свой способ. Тоже действенный. Зелень в стеклянной банке и закрыть железную крышку. В холодильник. Долго свежая и зеленая»,
«Ставим винтовую крышку, сверху стакан, вода, зелень, накрываем сверху перевернутой банкой, закручиваем. Переворачиваем и в холодильник. Быстро и просто».
Как правильно хранить зелень.
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