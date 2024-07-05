Ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом вареников, главный секрет которых – это начинка.

Вареники – это легендарное украинское народное блюдо, которое готовят с картофелем, сыром, грибами, капустой и ягодами.

Однако шеф-повар Евгений Клопотенко предложил еще один интересный и вкусный вариант начинки к вареникам – с фасолью.

«Я предлагаю вам сделать прекрасную штуку и взять консервированную фасоль. Она уже готова, поэтому не надо морочить себе голову», – посоветовал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Вареники по-новому с необычной начинкой.

Ход приготовления вареников по рецепту Евгения Клопотенко следующий:

Берем миску и туда насыпаем 360 г муки, вбиваем яйца, вливаем 180 мл воды, бросаем щепотку соли и вымешиваем до эластичности.

Вареники по-новому с необычной начинкой.

Готовое тесто необходимо оставить на 10-15 минут – отдохнуть.

Тем временем берем лук и мелко нарезаем. Далее обжариваем его до золотистого цвета. Добавляем соль и перец, также консервированную фасоль.

Предварительно жидкость из банки следует вылить.

Все ингредиенты к начинке перебиваем блендером.

«Важно: перебиваем так, чтобы остались маленькие кусочки фасоли. Ну, и потом лепите вареники», – посоветовал Евгений Клопотенко.

Вареники по-новому с необычной начинкой.

Варить вареники необходимо 5 минут в уже кипящей воде со щепоткой соли.

Подавать такие вареники Клопотенко советует со сливочным маслом.

«О, как вкусно вышло! Это было новинкой для меня…»,

«Вареники с фасолью – это вкусно»,

«Как я люблю вареники с фасолью!», – комментируют рецепт подписчики на страницу Евгения Клопотенко.

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