Вареники – это легендарное украинское народное блюдо, которое готовят с картофелем, сыром, грибами, капустой и ягодами.
Однако шеф-повар Евгений Клопотенко предложил еще один интересный и вкусный вариант начинки к вареникам – с фасолью.
«Я предлагаю вам сделать прекрасную штуку и взять консервированную фасоль. Она уже готова, поэтому не надо морочить себе голову», – посоветовал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
Вареники по-новому с необычной начинкой.
Ход приготовления вареников по рецепту Евгения Клопотенко следующий:
Берем миску и туда насыпаем 360 г муки, вбиваем яйца, вливаем 180 мл воды, бросаем щепотку соли и вымешиваем до эластичности.
Вареники по-новому с необычной начинкой.
Готовое тесто необходимо оставить на 10-15 минут – отдохнуть.
Тем временем берем лук и мелко нарезаем. Далее обжариваем его до золотистого цвета. Добавляем соль и перец, также консервированную фасоль.
Предварительно жидкость из банки следует вылить.
Все ингредиенты к начинке перебиваем блендером.
«Важно: перебиваем так, чтобы остались маленькие кусочки фасоли. Ну, и потом лепите вареники», – посоветовал Евгений Клопотенко.
Вареники по-новому с необычной начинкой.
Варить вареники необходимо 5 минут в уже кипящей воде со щепоткой соли.
Подавать такие вареники Клопотенко советует со сливочным маслом.
«О, как вкусно вышло! Это было новинкой для меня…»,
«Вареники с фасолью – это вкусно»,
«Как я люблю вареники с фасолью!», – комментируют рецепт подписчики на страницу Евгения Клопотенко.
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