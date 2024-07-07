Прохлада, которую принесла недавняя непогода, продержится всего несколько дней. Уже с понедельника, 8 июля, в Украину вернется жара, причем гораздо сильнее.

По прогнозам метеорологов, уже 8, 10 и 12 июля температура воздуха поднимется выше +40°С.

Самые высокие показатели до +41°С ожидаются в южных регионах страны.

Ранее Politeka также писала о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве регионов Украины, за исключением мероприятия, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой и Киевской областей.

Кроме того, Politeka писала о том, что часть ухилянцев рискует остаться без зарплаты и имущества.Есть только шесть категорий лиц, которые могут быть исключены из военного учета и не приходить в ТЦК.Граждане, находящиеся за границей, должны были отправить актуальные данные по электронной почте или через официальный сайт ТЦК.

Также вы можете прочитать статью Politeka о том, что во Львове студент 2 курса категорически отказался брать повестку. Его осудили, потому что тот получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Львова. Похожая ситуация произошла на Ивано-Франковщине, когда мужчина, получивший "боевую" повестку, однако 9 месяцев скрывался от мобилизации.

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