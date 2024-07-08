Ресторатор, судья «Мастер Шеф» и шеф-повар Эктор Хименес-Браво уверен, что сырники, приготовленные по этому рецепту, способны буквально взорвать вкусовые рецепторы тех, кто их попробует.

Никакого ванильного сахара, джемов, изюма и прочих привычных для сырников ингредиентов не понадобится. Ведь Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить не сладкие, а соленые сырники.

«Кто не любит сырники? Даже не пытайтесь, я знаю, что их все обожают. Именно поэтому сегодня я Вам предлагаю приготовить очень оригинальные и сытные сырники!», - подчеркивал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Соленые сырники на завтрак.

Ингредиенты для приготовления таких сырников на завтрак понадобятся следующие: творог 300 гр., желток 2 шт., сыр чеддар 20 гр., пармезан 20 гр., соль щепотка, сахар щепотка, мука – 5 гр.

Начинаем готовить соленые сырники: сыр Хименес-Браво перетер через сито, чтобы он был нежным и воздушным. Твердый сыр чеддар шеф-повар порезал на мелкий кубик и добавил в кисломолочный.

Соленые сырники на завтрак.

Пармезан необходимо натереть на мелкой терке и добавить в смесь. Туда же добавляем другие ингредиенты: соль, сахар, муку, а также два желтка.

Все перемешиваем. На рабочую поверхность высыпаем немного муки и начинаем формировать сырники.

Сырники Хименес-Браво предлагает сначала поставить в морозильную камеру минут на 15. Жарим сырники на сковороде с обеих сторон.

Подавать соленые сырники можно с мелко нарезанными помидорами и кинзой или другой зеленью.

«Нежно и вкусно», – подчеркнул Эктор Хименес-Браво, пробуя свои соленые сырники.

Соленые сырники на завтрак.

Соленые сырники на завтрак.

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