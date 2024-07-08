Никакого ванильного сахара, джемов, изюма и прочих привычных для сырников ингредиентов не понадобится. Ведь Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить не сладкие, а соленые сырники.
«Кто не любит сырники? Даже не пытайтесь, я знаю, что их все обожают. Именно поэтому сегодня я Вам предлагаю приготовить очень оригинальные и сытные сырники!», - подчеркивал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.
Соленые сырники на завтрак.
Ингредиенты для приготовления таких сырников на завтрак понадобятся следующие: творог 300 гр., желток 2 шт., сыр чеддар 20 гр., пармезан 20 гр., соль щепотка, сахар щепотка, мука – 5 гр.
Начинаем готовить соленые сырники: сыр Хименес-Браво перетер через сито, чтобы он был нежным и воздушным. Твердый сыр чеддар шеф-повар порезал на мелкий кубик и добавил в кисломолочный.
Соленые сырники на завтрак.
Пармезан необходимо натереть на мелкой терке и добавить в смесь. Туда же добавляем другие ингредиенты: соль, сахар, муку, а также два желтка.
Все перемешиваем. На рабочую поверхность высыпаем немного муки и начинаем формировать сырники.
Сырники Хименес-Браво предлагает сначала поставить в морозильную камеру минут на 15. Жарим сырники на сковороде с обеих сторон.
Подавать соленые сырники можно с мелко нарезанными помидорами и кинзой или другой зеленью.
«Нежно и вкусно», – подчеркнул Эктор Хименес-Браво, пробуя свои соленые сырники.
Соленые сырники на завтрак.
Соленые сырники на завтрак.
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