Кабачок – универсальный овощ, из которого можно приготовить любое блюдо от закусок и гарниров до десертов, он очень вкусный, полезный и доступный.

Существует много рецептов кабачковых запеканок, в которые можно добавлять разнообразные овощи, мясо, сыр и т.д., и кулинарная блогерка Юлия Сенич предложила свой.

Этот рецепт очень простой, запеканка готовится из доступных ингредиентов, а результат получается невероятным.

Чтобы приготовить вкусную кабачковую запеканку, нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачок или цуккини – 1 шт.

картофель – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука ~ 3ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

растительное масло ~ 50 г

твердый сыр ~ 200 г

соль и перец по вкусу

"Кабачковая запеканка из того, чего есть на огороде предостаточно!", - подчеркнула кулинар.

Кабачок натираем на крупной терке и руками выжимаем из него лишнюю жидкость. Картофель и морковь чистим, также натираем на крупной терке и отжимаем, чтобы избавиться от лишней воды.

Лук нарезаем мелкими кубиками. В большой миске смешиваем кабачок, картофель, морковь, лук, добавляем яйца, муку, соль, а также сыр, натертый на терке. В конце добавляем растительное масло, разрыхлитель и перемешиваем все до однородности.

В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем наше овощное тесто. Готовим кабачковую запеканку в разогретой до 200 градусов духовке примерно 45-55 минут. По желанию можно дополнительно в конце посыпать запеканку сверху тертым сыром и еще допечь, чтобы он расплавился.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.