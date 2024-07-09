Существует много рецептов кабачковых запеканок, в которые можно добавлять разнообразные овощи, мясо, сыр и т.д., и кулинарная блогерка Юлия Сенич предложила свой.
Этот рецепт очень простой, запеканка готовится из доступных ингредиентов, а результат получается невероятным.
Чтобы приготовить вкусную кабачковую запеканку, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кабачок или цуккини – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука ~ 3ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- растительное масло ~ 50 г
- твердый сыр ~ 200 г
- соль и перец по вкусу
"Кабачковая запеканка из того, чего есть на огороде предостаточно!", - подчеркнула кулинар.
Кабачок натираем на крупной терке и руками выжимаем из него лишнюю жидкость. Картофель и морковь чистим, также натираем на крупной терке и отжимаем, чтобы избавиться от лишней воды.
Лук нарезаем мелкими кубиками. В большой миске смешиваем кабачок, картофель, морковь, лук, добавляем яйца, муку, соль, а также сыр, натертый на терке. В конце добавляем растительное масло, разрыхлитель и перемешиваем все до однородности.
В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выкладываем наше овощное тесто. Готовим кабачковую запеканку в разогретой до 200 градусов духовке примерно 45-55 минут. По желанию можно дополнительно в конце посыпать запеканку сверху тертым сыром и еще допечь, чтобы он расплавился.
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