На своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" Николай Люлько показал, как приготовить вкуснейшую запеканку а-ля лазанья.

Чтобы приготовить такую ​​запеканку, не придется покупать листы для лазаньи, которые стоят достаточно дорого, а используем обычные макароны из твердых сортов пшеницы, и получится так же вкусно.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько берет 1 кг пасты ригатони (в форме трубок) и отваривает ее в кипящей подсоленной воде в течение 4-5 минут, а затем промывает холодной водой и вертикально ставит в форму для запекания диаметром 26 см.

Для соуса болоньезе "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

растительное масло – 40 г

фарш из свинины и говядины – 700 г

томатный соус с базиликом – 500 г

вода - 200 г

сухой чеснок – 10 г

паприка копченая – 10 г

перец черный молотый - 5 г

соль – 10 г

сахар – 20 г

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем фарш, добавляем томатный соус, воду, сухой чеснок, паприку, соль, перец, сахар и тушим все вместе несколько минут. Готовый соус "Мастер Шеф" Николай Люлько выкладывает сверху на макароны.

Также для запеканки нам нужно приготовить соус бешамель. Для этого "Мастер Шеф" Николай Люлько использует:

мука – 10 г

масло сливочное – 15 г

молоко - 300 г

соль – 3 г

На сковороде или в сотейнике растапливаем масло. Добавляем муку и обжариваем ее, заливаем молоко и постоянно помешивая, доводим соус до загустения. Равномерно выкладываем бешамель сверху на макароны с болоньезе.

Сверху "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет 300 г тертого сыра моцарелла, отправляет запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут – и готово.

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