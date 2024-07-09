Много салатов украинцы привыкли заправлять майонезом, жирным и вредным, но в домашних условиях за несколько минут можно приготовить более вкусную заправку.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник у себя в Instagram показал, как приготовить универсальную заправку для салатов из пяти простых ингредиентов.

Винегрет – это французская заправка, соус к любым салатам, который имеет приятный кисло-сладкий вкус, а основными его составляющими являются уксус и растительное масло.

"В оригинале он более кислый, а сегодня мы сделаем более сладкий", – объяснил шеф-повар.

Для приготовления соуса винегрет нам понадобятся следующие ингредиенты:

горчица дижонская – 50 г

мед (или сироп агавы) – 50 г

уксус бальзамический (или любой другой, например, винный) - 50 г

масло оливковое – 150 г

растительное масло без запаха (подсолнечное рафинированное, рапсовое и т.п.) - 150 г

Сначала в миске смешиваем горчицу, мед и уксус. Добавляем по щепотке соли и молотого перца по вкусу. А затем начинаем эмульгировать соус, постепенно вливая растительное масло и активно размешивая смесь венчиком.

Можно готовить такую ​​заправку или вручную с помощью венчика, или просто размешать все погружным блендером.

Готовый соус винегрет переливаем в бутылочку. Хранить его можно спокойно до двух недель в холодильнике и заправлять им все салаты, чтобы они были еще вкуснее.

"Все очень просто, как всегда, и вкусно. Сохраняйте обязательно и готовьте на здоровье", – добавил шеф-повар.

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