Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник у себя в Instagram показал, как приготовить универсальную заправку для салатов из пяти простых ингредиентов.
Винегрет – это французская заправка, соус к любым салатам, который имеет приятный кисло-сладкий вкус, а основными его составляющими являются уксус и растительное масло.
"В оригинале он более кислый, а сегодня мы сделаем более сладкий", – объяснил шеф-повар.
Для приготовления соуса винегрет нам понадобятся следующие ингредиенты:
- горчица дижонская – 50 г
- мед (или сироп агавы) – 50 г
- уксус бальзамический (или любой другой, например, винный) - 50 г
- масло оливковое – 150 г
- растительное масло без запаха (подсолнечное рафинированное, рапсовое и т.п.) - 150 г
Сначала в миске смешиваем горчицу, мед и уксус. Добавляем по щепотке соли и молотого перца по вкусу. А затем начинаем эмульгировать соус, постепенно вливая растительное масло и активно размешивая смесь венчиком.
Можно готовить такую заправку или вручную с помощью венчика, или просто размешать все погружным блендером.
Готовый соус винегрет переливаем в бутылочку. Хранить его можно спокойно до двух недель в холодильнике и заправлять им все салаты, чтобы они были еще вкуснее.
"Все очень просто, как всегда, и вкусно. Сохраняйте обязательно и готовьте на здоровье", – добавил шеф-повар.
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