Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф – 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие грибы в кляре из кваса, а также сливочный соус к ним.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк решила использовать вешенки, но можно экспериментировать и с другими грибами. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- вешенки - 450 г
- квас (можно заменить пивом) – 250 мл
- яйца – 2 шт.
- мука – 10 ст.л.
- растительное масло для жарки – 100 мл
- соль и перец – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- чеснок – 1-2 зуб.
- вода – 1 ст.л.
- зелень (петрушка)
- соль
Вешенки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк промывает, разбирает на отдельные небольшие части и просушивает их с помощью полотенца.
Чтобы приготовить кляр, сперва в миске вилкой размешиваем до однородности яйца с солью и перцем. Далее вливаем квас и снова перемешиваем. В конце добавляем муку и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков.
"Кляр по консистенции должен напоминать тесто на оладьи, если получился жидкий, то добавьте еще немного муки", – пояснила звезда "Мастер Шеф".
Грибы обмакиваем в кляр и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон. Готовые вешенки в кляре выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Для соуса "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк просто смешивает сметану с выжатым чесноком, мелко нарезанной петрушкой, водой и солью по вкусу. Подаем вешенки в кляре вместе со сливочным соусом.
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