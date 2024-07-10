Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф – 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие грибы в кляре из кваса, а также сливочный соус к ним.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк решила использовать вешенки, но можно экспериментировать и с другими грибами. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

вешенки - 450 г

квас (можно заменить пивом) – 250 мл

яйца – 2 шт.

мука – 10 ст.л.

растительное масло для жарки – 100 мл

соль и перец – по вкусу

Для соуса:

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 1-2 зуб.

вода – 1 ст.л.

зелень (петрушка)

соль

Вешенки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк промывает, разбирает на отдельные небольшие части и просушивает их с помощью полотенца.

Чтобы приготовить кляр, сперва в миске вилкой размешиваем до однородности яйца с солью и перцем. Далее вливаем квас и снова перемешиваем. В конце добавляем муку и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков.

"Кляр по консистенции должен напоминать тесто на оладьи, если получился жидкий, то добавьте еще немного муки", – пояснила звезда "Мастер Шеф".

Грибы обмакиваем в кляр и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон. Готовые вешенки в кляре выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Для соуса "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк просто смешивает сметану с выжатым чесноком, мелко нарезанной петрушкой, водой и солью по вкусу. Подаем вешенки в кляре вместе со сливочным соусом.

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