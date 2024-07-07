Куриные котлеты готовятся очень просто и быстро, но, чтобы они получились максимально вкусными и нежными, нужно знать несколько простых секретов.

В этот раз известный одесский ресторатор Савелий Либкин показал, как приготовить идеальные куриные котлеты, чтобы они были вкусными и нежными, как в ресторане.

Для приготовления куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе (желательно от фермерской курицы) – 500 г

желтки яичные – 4 шт.

сыр твердый (пармезан) – 50 г

сливочное масло – 50 г

мякиш белого черствого багета - 50 г

молоко - 100 г

Рецепт очень простой, но нужно знать несколько важных нюансов.

Мякоть белого хлеба без корочки предварительно замачиваем в молоке.

Куриное филе ресторатор сперва охлаждает до +2 градусов, а затем нарезает на кубики.

В миске смешиваем куриное филе, сливочное масло, тертый пармезан, яичные желтки, а также размоченный хлеб, но его нужно отжать от лишнего молока. Добавляем соль и молотый перец по вкусу. Все это пропускаем через мясорубку один раз.

Готовый фарш быстро перемешиваем до однородности, формируем котлеты небольшого размера и панируем в крошках белого хлеба.

"Не рекомендую использовать панировочные сухари", – подчеркнул Савва Либкин.

Котлеты сначала обжариваем на разогретой сковороде со сливочным маслом по полторы минуты с каждой стороны для аппетитной корочки, а затем перекладываем их в форму и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно еще на полторы минуты, чтобы они пропеклись.

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