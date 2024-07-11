В этом салате идеально сочетаются хрустящие кусочки баклажана, сочные помидоры, пикантная кисло-сладкая заправка и ароматная зелень.

Украинская шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный и пикантный салат с хрустящим баклажаном, который лучше всего подавать теплым.

"Обожаю этот салат. Один из самых любимых. Салат "лаззат". У него множество интерпретаций и вариантов. Главное - спелые томаты и баклажаны", - рассказала шеф-повар.

Для салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры – 2- 3 шт. (большие)

баклажаны – 2 шт.

лук крымский – 0,5 шт.

кинза – побольше

крахмал кукурузный

лимонный сок – 1 ч.л.

кунжут для посыпки (или измельченные орешки)

растительное масло для жарки

соус сладкий чили – 50 г

соевый соус – 20 г

крем-сыр – 100 г (можно и без него)

Баклажаны чистим от кожуры и нарезаем большими кусками. Осыпаем их крахмалом со всех сторон и жарим на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на большом огне. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Томаты нарезаем на куски, лук – тоненько. Для заправки смешиваем соевый соус, сладкий чили и лимонный сок. Заправляем томаты с луком соусом.

"Я люблю когда баклажаны не заправлены, а просто сверху жареных выкладываю томаты в соусе. Но можно и перемешать, правда тогда баклажанчики будут не такие хрустящие", – объяснила шеф-повар.

Сверху добавляем кинзу, кунжут, по желанию выкладываем крем-сыр – и наш салат готов, подаем его сразу, пока баклажаны еще горячие и хрустящие.

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