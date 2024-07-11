Украинская шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный и пикантный салат с хрустящим баклажаном, который лучше всего подавать теплым.
"Обожаю этот салат. Один из самых любимых. Салат "лаззат". У него множество интерпретаций и вариантов. Главное - спелые томаты и баклажаны", - рассказала шеф-повар.
Для салата нам понадобятся следующие ингредиенты:
- помидоры – 2- 3 шт. (большие)
- баклажаны – 2 шт.
- лук крымский – 0,5 шт.
- кинза – побольше
- крахмал кукурузный
- лимонный сок – 1 ч.л.
- кунжут для посыпки (или измельченные орешки)
- растительное масло для жарки
- соус сладкий чили – 50 г
- соевый соус – 20 г
- крем-сыр – 100 г (можно и без него)
Баклажаны чистим от кожуры и нарезаем большими кусками. Осыпаем их крахмалом со всех сторон и жарим на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на большом огне. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Томаты нарезаем на куски, лук – тоненько. Для заправки смешиваем соевый соус, сладкий чили и лимонный сок. Заправляем томаты с луком соусом.
"Я люблю когда баклажаны не заправлены, а просто сверху жареных выкладываю томаты в соусе. Но можно и перемешать, правда тогда баклажанчики будут не такие хрустящие", – объяснила шеф-повар.
Сверху добавляем кинзу, кунжут, по желанию выкладываем крем-сыр – и наш салат готов, подаем его сразу, пока баклажаны еще горячие и хрустящие.
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