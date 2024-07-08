Ресторатор, шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" показал, как по-новому приготовить сочный и ароматный салат с помидорами.

И приготовить не только, сочетая продукты, которые, казалось бы, не могут «подружиться» в одном блюде, но и вообще новым способом.

«Приготовьте салат руками», – предлагал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм, рассказывая об этом рецепте салата с помидорами на своей странице в Инстаграм.

По словам Клопотенко, это вообще другое понимание продуктов.

«И ваша еда будет иметь другой вкус, потому что будет наполнена любовью и пониманием своих продуктов», - подчеркивал Клопотенко.

Салат с помидорами по-новому.

Итак, для приготовления этого салата требуются помидоры, сливы, фета, оливковое масло, приправы, подсушенный белый хлеб.

«Помидоры и сливы – обязательная комбинация, они вместе имеют очень красивый вкус», – отмечал Клопотенко.

Также шеф-повар посоветовал использовать специи для салата, в которых епаприка, чеснок, кориандр, кунжут, порей, обычный лук, базилик, мята, укроп, чили, петрушка. По словам Клопотенко, не помешает и щепотка сахара «для вкусового баланса». Также в салат с помидорами необходимо добавить соль, если ее нет в составе специй.

Салат с помидорами по-новому.

Итак, помидоры, фету и сливы нужно измельчить, добавить оливковое масло, приправы.

Подается салат с подсушенным хлебом.

«Сушеный хлеб нужен, чтобы впитать комбинацию оливкового масла, специй и сока от томатов и слив, чтобы вам было невозможно вкусно, когда те кусочки вам попадаются. Вот и все», – отмечал Клопотенко.

Салат с помидорами по-новому.

Такой способ приготовления салата с помидорами понравился не всем подписчикам на страницу Клопотенко, но некоторые согласились, что сливы и помидоры – это действительно очень вкусно.

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