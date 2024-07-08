Ретроградный Нептун оказывает влияние на разные аспекты, особенно в сфере интуиции, духовности и мечтаний.
«Нептун разворачивается для своего ретроградного движения, которое продлится с 03.07 по 07.12. текущем году. Нептун - высоковибрационная планета, планета интуиции, поэтому ее ретроградность будет оказывать на нас непосредственное влияние», - рассказывает астрологиня и автор канала с прогнозами «Scorpio».
По словам астролога, Нептун ретроградит в Рыбах, что дает еще больший акцент на водной стихии и высоких вибрациях. Поэтому многие испытают тягу к изучению эзотерики, практик, медитаций.
Ретроградный Нептун с 2 июля по 7 декабря.
Некоторые люди ощутят потребность обратиться к психологам, пойти в психотерапию.
«Сейчас очень хорошо зайдут практики для решения вопроса, который вы пытались решить раньше. Прекрасное время, чтобы найти своего специалиста, по новому пересмотреть свое дело», - советует астролог.
Ретроградный Нептун больше всего заденет Рыб. У людей этого знака Зодиака может произойти импульсивный порыв в творчество или поиск себя в новой профессии, связанной с интуитивными способностями.
«В общем, вот это чувство предчувствия будет нас преследовать фактически весь период ретроградности», - заверила экспертка по прогнозам.
Астролог также напомнила, что наиболее сильное влияние планеты люди испытывают в первые и последние дни/недели ингрессии или ретроградности.
«Пока мы находимся под сильным влиянием Нептуна, поэтому люди творческих профессий могут почувствовать сейчас подъем, особенно те, кто забросил это занятие, а сейчас может испытывать сильное желание вернуться к заброшенному хобби. Многим захочется уехать в отпуск, особенно к водоему», - рассказала астролог.
Ретроградный Нептун с 2 июля по 7 декабря.
Однако, предупреждает астролог, водоемы в период ретроградности несут опасность и эффект неожиданных природных явлений – катастрофы, катаклизмы, паводки. Все, что связано с водой, говорит автор астрологического канала, может изменять свои границы. Например, водоемы могут выходить из берегов или осушаться.
«Максимальный фокус на потребляемой воде: возможны инфекции, вирусы, поломки в водоочистных фильтрах. Вода должна быть очищена», – советует астролог.
Кроме того, Нептун провоцирует усиление панических атак, депрессии, психические отклонения. Потому сейчас хорошо работать с психологом, разбирать свою карму, родовые задачи и долги.
Ретроградный Нептун с 2 июля по 7 декабря.
Ретроградный Нептун отразится и на состоянии здоровья. Возможны мигрени, беспокойный сон.
«Много снов, беспокойный сон, бессонница, пробуждение среди ночи, кошмары, яркие детальные сны. Рассеянность, потеря концентрации», – рассказала астролог.
Эксперт также отметила возможность того, что может произойти катастрофа, связанная с водой.
«Есть риск для Украины – станции на воде, водохранилища, что-то связанное водой», - предупредила эксперт.
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