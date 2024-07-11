Победительница одного из сезонов, а теперь судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить вкуснейшие летние вареники с вишнями.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что обычно готовит вареники на глаз, но, если примерно, то для теста нам понадобится:

мука - 2 стакана

кефир/кислое молоко/сыворотка - 1 стакан

соль - щепотка

сахар - щепотка

сода - 0,5 ч. л.

В кефир добавляем соль, сахар и соду. Муку вводим в тесто постепенно, как на видео, а не всю сразу.

"Мы с мамочкой любим без яиц это тесто. Оно должно получиться достаточно мягким, нежным, податливым", – объяснила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Готовое тесто накрываем полотенцем или миской и даем ему немного отдохнуть (примерно 20-30 минут).

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отметила, что в селе они всегда кладут в вареники вишни с косточками, потому что так вкуснее. Кроме того, так легче лепить вареники, потому что из вишен в процессе не вытекает сок.

"На видео сделала скромные вареники - всего на 2 вишенки, а раньше мама лепила на 3-5 ягод, гиганты, кайф, а сока столько потом выбрызгивает из них", - рассказала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Варить такие вареники можно либо в кипящей воде в течение 4-5 минут, либо готовить на пару так же по времени.

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