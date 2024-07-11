Эти котлеты из кабачка, картошки и моркови – идеальный вариант для летнего перекуса, они легкие, бюджетные, а также невероятно вкусные.

Украинская кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом легких и невероятно вкусных летних овощных котлет.

"Советую готовить всем!!! Вкусно – космос! Особенно с соусом или со сметанкой! Диетично, бюджетно, легко!", – советует блогерка.

Чтобы приготовить овощные котлеты, нам понадобятся:

кабачки - 2 шт.

картошка – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

петрушка – пол пучка

яйца – 2 шт.

мука пшеничная – 3-4 ст.л.

мука кукурузная – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

Кабачок натираем на крупной терке, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы он выпустил воду.

Тем временем картошку натираем на мелкой терке и руками выжимаем из нее лишнюю жидкость. Морковь натираем мелко.

Из кабачков выжимаем лишнюю жидкость и смешиваем их с картофелем и морковью. Добавляем тертый чеснок, мелко нарезанную петрушку, яйца и муку.

"Добавьте сначала по 3 ложки муки. Перемешайте. Если масса будет жидковатой, то добавьте еще по ложке", – объяснила Татьяна Юшина.

Формируем круглые котлеты, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, или на силиконовый коврик, смазанный растительным маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут (в режиме конвекции).

Подаем овощные котлетки либо просто со сметаной, либо готовим соус: в сметану или йогурт добавляем соль, чеснок и укроп по вкусу.

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