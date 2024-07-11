Украинская кулинарная блогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом легких и невероятно вкусных летних овощных котлет.
"Советую готовить всем!!! Вкусно – космос! Особенно с соусом или со сметанкой! Диетично, бюджетно, легко!", – советует блогерка.
Чтобы приготовить овощные котлеты, нам понадобятся:
- кабачки - 2 шт.
- картошка – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- петрушка – пол пучка
- яйца – 2 шт.
- мука пшеничная – 3-4 ст.л.
- мука кукурузная – 3-4 ст.л.
- соль – по вкусу
Кабачок натираем на крупной терке, солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы он выпустил воду.
Тем временем картошку натираем на мелкой терке и руками выжимаем из нее лишнюю жидкость. Морковь натираем мелко.
Из кабачков выжимаем лишнюю жидкость и смешиваем их с картофелем и морковью. Добавляем тертый чеснок, мелко нарезанную петрушку, яйца и муку.
"Добавьте сначала по 3 ложки муки. Перемешайте. Если масса будет жидковатой, то добавьте еще по ложке", – объяснила Татьяна Юшина.
Формируем круглые котлеты, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, или на силиконовый коврик, смазанный растительным маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут (в режиме конвекции).
Подаем овощные котлетки либо просто со сметаной, либо готовим соус: в сметану или йогурт добавляем соль, чеснок и укроп по вкусу.
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