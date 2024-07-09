Новая неделя 8-14 июля началась очень напряженно из-за аварийного фона от соединения двух мужских планет и под действием этого аспекта будет проходить фактически весь июль.

А изменения, которые он принесет, будут происходить в течение следующих двух лет. Об этом рассказала астролог и автор канала «Scorpio».

Также на этой неделе 8-14 июля состоится такой напряженный аспект, как оппозиция между Венерой и Плутоном.

Точный градус этого аспекта выпадает на 12 июля, но за 7-10 дней до этой даты складываются ситуации, связанные с этим аспектом.

«В первую очередь этот аспект представляет опасность для женщин, так как он повышает риски применения насилия по отношению к ним. Поэтому на этой неделе старайтесь избегать знакомств с мужчинами, а для свиданий выбирайте безопасные места», – советует астролог.

Новый астропрогноз на неделю 8-14 июля.

По словам эксперта по прогнозам, растет внутреннее напряжение, ревность и желание отомстить. Увеличится количество разводов.

«Также у кого-то на этой неделе может открыться неприятная правда о мужчине, у него могут быть долги или любовница», - предупреждает астролог.

У мужчин – избыток агрессивной энергии. Поэтому, по словам астролога, возможны провокации с их стороны на ссоры, давление и недовольство.

«Этот аспект может проиграться как разлука с мужчиной, например, он куда-то едет по работе. Или, наоборот, если вы долго не виделись со своим мужем, вы можете встретиться с ним», - рассказала астролог.

Кроме того, на этой неделе с 8 по 14 июля возможны потрясения не только в отношениях, но и в финансовой сфере.

«Могут напомнить о себе какие-либо финансовые обязательства. Это благоприятный период для того, чтобы отдавать долги и выполнять требования», - посоветовала астролог.

Новый астропрогноз на неделю 8-14 июля.

Также, согласно астрологическому прогнозу, выбор, в частности покупки, могут быть неудачными. Кроме того, этот сделанный выбор способен навредить здоровью и внешности.

«Могут обостриться проблемы, связанные с кожей, гинекологией, почками, горлом. Кто-то может узнать страшные диагнозы. Нужно как можно дальше держаться от горячего, острого оружия. Растут риски повредить имущество», – рассказала астролог.

Повышаются риски аварий, травм, обстрелов.

Представителям всех знаков Зодиака астролог советует больше отдыхать на этой неделе, не усложнять себе жизнь, не ссориться.

Также ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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