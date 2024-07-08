Ретроградний Нептун - це астрологічне явище, яке відбуватиметься з 2 липня по 7 грудня 2024 року і матиме безпосередній вплив на людей і, як наслідок, на події.

Ретроградний Нептун має вплив на різні аспекти, особливо у сфері інтуіції, духовності і мрій.

«Нептун розвертається для свого ретроградного руху, що триватиме з 03.07 по 07.12. поточного року. Нептун - високовібраційна планета, планета інтуїції, тож її ретроградність матиме на нас безпосередній вплив», - розповідає астрологиня і авторка каналу з прогнозами «Scorpio».

За словами астролога, Нептун ретроградить в Рибах і це дає ще більший акцент на водній стихії та високих вібраціях. Тому багато хто відчує потяг до вивчення езотерики, практик, медитацій.

Ретроградний Нептун з 2 липня по 7 грудня.

Деякі люди відчують потребу звернутися до психологів, піти у психотерапію.

«Зараз дуже добре зайдуть практики для вирішення питання, яке ви намагались вирішити раніше. Чудовий час, щоб знайти свого спеціаліста, по новому переглянути свою справу», - радить астролог.

Ретроградний Нептун найбільше зачепить Риб. У людей цього знаку Зодіаку може відбутися імпульсивний порив у творчість або пошук себе у новій професії, яка пов'язана з інтуїтивними здібностями.

«Загалом ось це відчуття передчуття буде нас переслідувати фактично увесь період ретроградності», - запевнила експертка з прогнозів.

Астрологиня також нагадала, що найсильніший вплив планети люди відчувають у перші та останні дні/тижні інгресії чи ретроградності.

«Наразі ми знаходимось під сильним впливом Нептуна, тож люди творчих професій можуть відчути зараз підйом, особливо ті, хто закинув це заняття, а зараз може відчувати сильне бажання повернутися до закинутого хоббі. Багато кому захочеться поїхати у відпустку, особливо до водойми», - розповіла астролог.

Ретроградний Нептун з 2 липня по 7 грудня.

Однак, попереджає астролог, водойми у період ретроградності несуть небезпеку та ефект несподіваних природних явищ - катастрофи, катаклізми, паводки. Усе, що пов'язане з водою, каже авторка астрологічного каналу, може змінювати свої кордони. Наприклад, водойми можуть виходити з берегів або осушуватися.

«Максимальний фокус на воді, яку споживаємо, можливі інфекції: віруси, поломки у водоочисних фільтрах. Вода має бути очищена», - радить астролог.

Крім того, Нептун провокує посилення панічних атак, депресії, психічні відхилення. Тому зараз добре працювати з психологом, розбирати свою карму, родові задачі та борги.

Ретроградний Нептун з 2 липня по 7 грудня.

Ретроградний Нептун позначиться і на стані здоров’я. Можливі мігрені, неспокійний сон.

«Багато снів, неспокійний сон, безсоння, пробудження серед ночі, кошмари, яскраві детальні сни. Розсіяність, втрата концентрації», - розповіла астролог.

Експертка також зазначила можливість того, що може статися катастрофа, пов’язана із водою.

«Є ризик для України - станції на воді, водосховища, щось, пов'язане водою», - попередила експерт.

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