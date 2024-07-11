Сырники – один из самых популярных завтраков среди украинцев, ведь это полезно, питательно и очень вкусно, если уметь их готовить.

Есть множество рецептов сырников, для которых можно использовать творог разной жирности, разные виды муки, манку, крахмал, а также сахар или его заменители.

"Сырники на рисовой муке, в них чувствуется структура и вкус творога, это идеальный вариант для меня", – рассказала кулинарная блогерка vika.cookstory.

Чтобы приготовить идеальные сырники, нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог жирностью 5-9% - 600 г

яйцо - 1 шт.

сахар – 40 г (или по вкусу)

ванильный экстракт или ванильный сахар – 2 ч.л.

соль – щепотка

кукурузный крахмал – 40 г

рисовая мука - 40 г + для формования

растительное масло для жарки (кулинар советует использовать кокосовое)

Творог для приготовления сырников следует выбирать сухой. Смешиваем творог с яйцом, сахаром, ванилью, щепоткой соли и хорошо разминаем вилкой.

К творожной массе добавляем кукурузный крахмал, рисовую муку и снова перемешиваем до однородности. Готовое творожное тесто оставляем отдохнуть 15-20 минут при комнатной температуре, а потом переходим к формированию сырников.

"Я делю массу на шарики, потом каждый шарик обваливаю в рисовой муке, немного прижимаю и формирую стаканом", - объяснила блогерка.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сырники до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Степень прожарки регулируйте по своему вкусу.

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