Есть множество рецептов сырников, для которых можно использовать творог разной жирности, разные виды муки, манку, крахмал, а также сахар или его заменители.
"Сырники на рисовой муке, в них чувствуется структура и вкус творога, это идеальный вариант для меня", – рассказала кулинарная блогерка vika.cookstory.
Чтобы приготовить идеальные сырники, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог жирностью 5-9% - 600 г
- яйцо - 1 шт.
- сахар – 40 г (или по вкусу)
- ванильный экстракт или ванильный сахар – 2 ч.л.
- соль – щепотка
- кукурузный крахмал – 40 г
- рисовая мука - 40 г + для формования
- растительное масло для жарки (кулинар советует использовать кокосовое)
Творог для приготовления сырников следует выбирать сухой. Смешиваем творог с яйцом, сахаром, ванилью, щепоткой соли и хорошо разминаем вилкой.
К творожной массе добавляем кукурузный крахмал, рисовую муку и снова перемешиваем до однородности. Готовое творожное тесто оставляем отдохнуть 15-20 минут при комнатной температуре, а потом переходим к формированию сырников.
"Я делю массу на шарики, потом каждый шарик обваливаю в рисовой муке, немного прижимаю и формирую стаканом", - объяснила блогерка.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сырники до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Степень прожарки регулируйте по своему вкусу.
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