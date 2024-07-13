Блинчики по этому рецепту всегда получаются тоненькими, невероятно вкусными и нежными – и все благодаря одному секретному ингредиенту.

Идеальное утро должно начинаться со вкусного завтрака, и для любителей сладких завтраков одним из лучших вариантов являются блины.

Кулинарная блогерка vika.cookstory поделилась рецептом вкусных и нежных блинов, которые тают во рту.

"Добавьте сливки в тесто, и вы получите неповторимый вкус и аромат", – советует кулинар.

Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 70 г

молоко - 500 г

сливки жирностью 20-35% – 100 г

ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.

соль - щепотка

мука – 220 г

растительное масло – 3 ст.л.

Сначала размешиваем до однородности яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Вливаем 150 г молока и перемешиваем.

Далее добавляем просеянную муку и венчиком размешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков. После этого вливаем остальное молоко, сливки и перемешиваем. Добавляем растительное масло, снова перемешиваем – и тесто для блинов готово.

Жарим блины на разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Наливаем примерно пол черпака по центру сковороды, а затем, прокручивая, помогаем тесту распределиться по всей поверхности. Переворачиваем блины, когда они начинают зарумяниваться с краев, и готовим еще несколько секунд с другой стороны.

"Готовые блины складываем на тарелку. Подаем с медом, ягодами, сгущенкой или еще с чем душа пожелает... и наслаждаемся", - добавила кулинар.

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