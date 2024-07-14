Белокрылка прячется под листьями, там же откладывает яйца. За год вредитель может дать 4-5 поколений, а в условиях теплицы – до 12 поколений.
Опытные хозяева знают, что на одном растении могут скрываться представители всех стадий развития, что значительно усложняет эффективность борьбы с белокрылкой.
Опрыскивать растения против белокрылки необходимо при первом появлении вредителя.
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Однако при опрыскивании растений следует учитывать особенность поведения белокрылки.
«При движении опрыскивателя взрослые особи взлетают в воздух и соответственно попадают под действие препаратов, а личинки остаются на нижней стороне листа. Поэтому для обеспечения высокого уровня контроля качество обработки имеет очень важное значение», – объясняют в Госпродпотребслужбе.
Как и когда правильно обрабатывать овощи от белокрылки.
То есть, опрыскивать растения необходимо таким образом, чтобы была покрыта нижняя сторона листа для уничтожения белокрылки на стадии личинки и яйца.
Обработку против белокрылки проводят в тихую безветренную погоду, в утренние и вечерние часы.
В открытом грунте белокрылка может прилететь с другого участка на ваши грядки. Чтобы отпугнуть вредителей от растений, их опрыскивают настоем чеснока или луковой шелухи.
Также напомним, что часто белокрылка поражает сорняки, а из них перебирается на садовые культуры. Поэтому уничтожение сорняков при борьбе с белокрылкой обязательно.
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