Для того чтобы эффективно уничтожать белокрылку на своем участке и защитить урожай капусты, огурцов и других овощей от этого вредителя нужно знать важные нюансы обработки растений.

Белокрылка прячется под листьями, там же откладывает яйца. За год вредитель может дать 4-5 поколений, а в условиях теплицы – до 12 поколений.

Опытные хозяева знают, что на одном растении могут скрываться представители всех стадий развития, что значительно усложняет эффективность борьбы с белокрылкой.

Опрыскивать растения против белокрылки необходимо при первом появлении вредителя.

Как и когда правильно обрабатывать овощи от белокрылки.

Однако при опрыскивании растений следует учитывать особенность поведения белокрылки.

«При движении опрыскивателя взрослые особи взлетают в воздух и соответственно попадают под действие препаратов, а личинки остаются на нижней стороне листа. Поэтому для обеспечения высокого уровня контроля качество обработки имеет очень важное значение», – объясняют в Госпродпотребслужбе.

Как и когда правильно обрабатывать овощи от белокрылки.

То есть, опрыскивать растения необходимо таким образом, чтобы была покрыта нижняя сторона листа для уничтожения белокрылки на стадии личинки и яйца.

Обработку против белокрылки проводят в тихую безветренную погоду, в утренние и вечерние часы.

В открытом грунте белокрылка может прилететь с другого участка на ваши грядки. Чтобы отпугнуть вредителей от растений, их опрыскивают настоем чеснока или луковой шелухи.

Также напомним, что часто белокрылка поражает сорняки, а из них перебирается на садовые культуры. Поэтому уничтожение сорняков при борьбе с белокрылкой обязательно.

Последние новости Украины:

Плоды томатов увеличатся на глазах: чем лучше подкормить помидоры.

Как существенно повысить урожайность перца: приемы опытных агрономов.

От белокрылки помогло сразу: хозяин раскрыл проверенный способ.