В общем, среда, 10 июля, но есть астрологический аспект, который может испортить жизнь в этот день – чего именно следует остерегаться.

В течение недели с 8 по 14 июля люди будут находиться под действием соединения между Марсом и Ураном, которое состоится уже 15 июля.

Поэтому не следует переутомляться, потому что будут ощущаться скачки энергии - после подъема возможно внезапное истощение.

«У кого проблемы с давлением – следите за ним и не нервничайте. Также в этот период возникнут проблемы с техникой, с авто, с электроприборами. Старайтесь избегать высоты и перелетов», - советовала астролог и автор блога с астрологическими прогнозами «Scorpio» .

Что касается сегодняшнего дня, 10 июля, это в общем благоприятный день. Однако, по словам астролога, Луна конфликтует с Юпитером, так что ожидания и амбиции значительно возрастут.

«Можно прибавить лишний вес. Может быть неудачным взаимодействие с учителями, иностранцами и авторитетами», - предупреждала эксперт.

Кроме того, 10 июля трудно распорядиться финансами правильно, могут быть лишние расходы.

«Осторожно с мошенничеством с деньгами. Женщинам тоже осторожно, потому что мы сегодня склонны ходить в розовых очках и верить всяческим враньям», - говорит астрологиня.

Однако 10 июля – это удачный день для онлайн-деятельности.

«Однако может подводить память», – предупредила эксперт.

Также сегодня, 10 июля, могут возникать темы из прошлой жизни. К примеру, к кому-то будут пытаться вернуться любовники из прошлого.

«Выбирайте будущее», – советует эксперт.

Последние новости Украины:

Астрологи назвали неблагоприятные дни в июле: ничего нельзя планировать.

Ретроградный Нептун: кого из знаков Зодиака коснется больше всего.

Не месяц, а сказка: таролог назвала три знака Зодиака, которым очень повезет в июле.