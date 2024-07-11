Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 11 июля.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 11 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Звезда

Верьте в свои надежды и мечты.

Вселенная слушает, и бывают моменты, когда отсутствие слуха означает, что есть вещи, требующие проработки, которые выходят за рамки того, что видят ваши глаза.

В глубине души вы знаете, что ваши желания чисты и честны.

Так что, наберись терпения.Твои молитвы будут услышаны однажды. Просто дай время.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Пентаклей

Ты сейчас просто магнит для денег. Работа, навыки — у тебя все есть.

Итак, усердно трудитесь и смотрите, как деньги текут к вам рекой. Вам нравится, когда ваш банковский счет в порядке и здоров, и вы готовы усердно трудиться ради этого.

Это время работать как можно больше, чтобы копить, копить, копить. Все, что ты делаешь, превращается в золото, Телец.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Смерть

Конец — это всего лишь начало, Близнецы. Будьте наблюдателем. Но вам не нужно торопить их, пока они не произошли.

Постарайтесь не обрывать людей преждевременно, потому что вы думаете, что они все равно уйдут. Позвольте жизни делать свои изгибы и повороты, как она течет.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Влюбленные

В твоей жизни две любви, и, что ж, Рак, тебе было весело встречаться с ними и узнавать их поближе и их уникальные особенности.

Но теперь пришло время решить, что вы любите больше. Вы следуете своему сердцу? Или вам следует прислушаться к своей голове?

Это сложное время для принятия эмоциональных решений, но вы умны и стойки, и когда вы выберете то, что, как вы знаете, лучше всего для вас, начнется следующая глава вашей любовной жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Единственный человек, который может контролировать тебя, это ты сам, Лео. Ты можешь винить людей только до определенного момента, а потом, в конце концов, тебе придется посмотреть на себя в зеркало, чтобы понять, что это ты сам стал причиной своих проблем.

Это болезненное осознание, но оно направляет вас на путь выздоровления. Чем раньше вы примете на себя ответственность, тем лучше для вас будет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Это была ложная тревога, Дева. Так что не продолжай долбить проблему. Нет никакой проблемы.

Вы не позволяете прошлому, которое, казалось бы, было несущественным, взять верх над оставшейся частью недели. Да, вам пришлось потратить время впустую.

Но чем больше вы об этом говорите, тем больше времени вы теряете. Так что заткнитесь и оставьте эту тему. Пора вам двигаться дальше.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Никто не любит перемен, не только вы.

Вам это не нравится только потому, что это сбивает вас с пути, и вам приходится работать в два раза усерднее, чтобы снова его найти. У вас есть привычка позволять чужой энергии компенсировать вашу собственную.

Пора это прекратить, Весы. Жизнь — это перемены, но вы можете контролировать свои реакции.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Будь любознательным, Скорпион. Чем больше ты подходишь к жизни с любопытством, тем большему ты можешь научиться.

Не позволяйте себе стать одним из тех всезнаек, которые никогда не узнают ничего нового.

Вам нужно оставаться открытыми, и именно так вы победите на этой неделе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

В этот раз все может быть по-другому, Стрелец. Ты не хочешь, чтобы твое сердце снова болело, поэтому сдерживаешь свои чувства.

Несправедливо по отношению к тебе отказываться от любви, когда она стучится в твою дверь. А что, если на этот раз все будет по-другому?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

В вас, Козерог, все еще есть что-то милое и невинное, но вы можете этого не замечать, потому что слишком заняты выживанием и воплощением жизни в реальность.

Что бы произошло, если бы вы выделили несколько минут в течение дня и позволили себе поиграть или развлечься — не так, как будто вы прикованы к мобильному телефону и смотрите приложение, а покатались бы на велосипеде, пошли бы на прогулку или в парк и покачались на качелях?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Притворяйтесь до тех пор, пока это не зазвучит великолепно, и вдруг вы забеспокоитесь, что на самом деле вы не тот человек, за которого себя выдаете.

Это твой страх, Водолей. В конце концов, все эти новые навыки, которые ты используешь, станут твоей второй натурой, и ты достигнешь уровня эксперта.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Императрица

Что-то близкое и дорогое вашему сердцу вот-вот родится. Вам нужно защитить свои мысли от негатива других людей.

Лучше не делиться своими мыслями, пока вы по-настоящему не разберетесь в них внутри себя.

Как только вы станете сильнее и будете готовы противостоять скептикам, настанет время поделиться своими планами с миром.

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