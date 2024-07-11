Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака, решение наших реальных проблем в этот день может быть сложным.

Овен

21 марта – 19 апреля

Вы можете чувствовать, что ваше сообщество отталкивает вас или подавляет вас, но эта провокация только дает вам новую ясность относительно того, почему вы цените то, что вы цените. Вы можете чувствовать себя особенно эмоционально по отношению к своему происхождению или своей семье, поэтому может возникнуть соблазн наброситься, если вы чувствуете, что кто-то не уважает это. С другой стороны, защищать честь вашей семьи на публике может быть проще, чем напрямую говорить с ними о том, насколько глубоки ваши чувства. Расширьте свою зону комфорта сегодня и сделайте то, что вас пугает.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня авторитетная фигура может зайти слишком далеко, убеждая вас наконец-то ответить ей. У вас есть эмоциональная сила, чтобы изложить свою позицию, и это может заставить окружающих вас людей встать на вашу сторону — по крайней мере, в данный момент. Однако если эти союзники удобно исчезнут, когда вам придется иметь дело с последствиями, вы можете почувствовать себя еще более одиноким, чем раньше. Такой инцидент может, по крайней мере, показать вам дыры, которые необходимо заполнить в вашей системе поддержки.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Финансовые вопросы сейчас могут занимать вас больше, чем обычно. Это может заставить вас быть очень точным в общении с другими, поскольку вы можете видеть, как неясная речь может буквально стоить вам чего-то. Если вы говорите неопределенно, потому что боитесь, что кто-то вас осудит или пригрозит наказать, вы можете сначала почувствовать обиду. Однако, когда вы подумаете, как принятие конкретных деталей может на самом деле помочь вам достичь ваших целей, вы можете добиться удивительного прогресса.

Рак

21 июня-22 июля

Деньги могут показаться вам стесненными, и это давление может мотивировать вас обратиться к своей социальной сети в поисках новых возможностей заработка. С коммуникатором Меркурием, входящим в ваш знак сегодня, вы получите повышение своей способности объяснять себя другим, что делает это хорошим временем для обновления вашего присутствия в социальных сетях. Люди, которые уже немного знакомы с вами, могут получить более четкое представление о том, как ваши навыки пересекаются с их потребностями, и связи могут расти оттуда.

Лев

23 июля – 22 августа

Оставить свой след в мире может быть проще, чем получить признание в близких отношениях сегодня, и это может быть не первый раз в вашей жизни, когда вы испытываете такой опыт. Меркурий теперь может помочь вам лучше, чем обычно, выразить свои скрытые мотивы, поэтому подумайте о своем отношении к достижению и о том, что вы надеетесь получить от этого. Независимо от того, окажетесь ли вы в центре внимания или нет, вы окажете большее положительное влияние, если будете исходить из здорового места.

Дева

23 августа – 22 сентября

Решающим фактором может стать ваш собственный уровень энергии, и он может звать вас на отдых! И обязанности, и приключения останутся завтра, если вы сейчас отступите. Между тем, вашим друзьям может быть что сказать, так что вы можете связаться с кем-то, от кого вы давно не слышали, если вам непременно нужно что-то вычеркнуть из своего списка дел.

Весы

23 сентября – 22 октября

Ваша социальная сеть может предоставить вам новую профессиональную возможность — независимо от того, искали ли вы ее или нет. Поскольку, к сожалению, не все дружеские отношения могут пережить скачок к совместной работе, используйте свой острый глаз на межличностную динамику, чтобы оценить, как изменение границ изменит отношения, прежде чем вы примете предложение. Рабочее место может потребовать от вас более серьезной стороны, чем привык видеть ваш друг, что может быть для него резким. Однако эта возможность может оказаться именно тем преобразующим опытом, который вам нужен.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Внутренние потребности могут ощущаться как тяжкий груз, тянущий вниз ваши амбиции. С интеллектуальным Меркурием, который сейчас усиливает вашу способность к философии, вы, вероятно, способны превратить это в довольно всеобъемлющее повествование о том, как весь мир против вас. Однако возможно, что ваша текущая проблема в конечном итоге является признаком того, что вы не можете сделать все самостоятельно. Обращение к другому человеку за помощью может разрешить эту борьбу, позволяя вам написать счастливый конец своей истории.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Забота о своих обязанностях может вывести вас сегодня на улицу больше, чем обычно — что, вероятно, является желанным приключением. В то же время вы можете быть сосредоточены на сложных финансовых вопросах, таких как налоги, планирование выхода на пенсию и страхование, поэтому вы можете проверить, нужно ли вам проконсультироваться со специалистом по любому из них. Если вы считаете эти вопросы пугающими, поймите, что на самом деле они являются возможностями для обучения. Приведение своих дел в порядок сейчас может дать вам свободу наслаждаться большим исследованием позже.

Козерог

22 декабря – 19 января

Фискальные ограничения может быть легче соблюдать, если у вас есть представление о ваших конкретных финансовых целях. Прямо сейчас вы можете быть на грани того, чтобы выяснить, как использовать свои средства таким образом, чтобы действительно питать ваши потребности в удовольствии и личностном росте, а не воровать их. Подумайте о том, чтобы обсудить это с кем-то, кому вы доверяете, для получения руководства. Такая забота о себе может помочь вам достичь своих целей и сделать ваши обязательства устойчивыми.

Водолей

20 января – 18 февраля

Выходом из конфликта отношений в вашем доме может стать перераспределение обязанностей таким образом, чтобы они были распределены более справедливо. Когда вы, наконец, увидите правильную конфигурацию, вы можете удивиться, как это не пришло вам в голову раньше. Какими бы практичными вы ни были обычно, ваш способ мышления об этой мирской сфере может быть сейчас на удивление эмоциональным; ваше отношение к справедливости может учитывать прошлые обиды, которые все еще терзают вас сегодня. Сосредоточьтесь на текущем вопросе, и вы действительно сможете заставить все работать.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня забота о своих обязанностях может быть разочаровывающей — если можете, то вполне нормально поддаться искушению поговорить, а не работать. Меркурий побуждает вас думать о том, как выразить себя и развлечься, и у людей вокруг вас тоже могут быть хорошие идеи! Остроумие и креативность имеют легкомысленную репутацию, но в конечном итоге они могут помочь вам решать более серьезные проблемы по-своему. Хороший смех может даже мотивировать вас вернуться к работе.

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