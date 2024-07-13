Диетолог, победительница одного из сезонов шоу "Зважені та щасливі" Юлия Науменко показала сразу два рецепта вкусных и малокалорийных блюд из кабачков.

Победительница проекта "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом простого и невероятно вкусного летнего ужина на основе кабачков.

Звезда "Зважені та щасливі рассказала, как приготовить шашлычки из куриного фарша в слайсах кабачка, а также вкуснейший салат из маринованных кабачков.

В расчете на две порции шашлычков победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

кабачок – 150 г

фарш из куриного филе – 200 г (в сыром виде)

чеснок – 1 зубчик

лук – 30 г

соль и специи для шашлыка

Кабачок нарезаем тонкими слайсами. Фарш смешиваем с тертым чесноком и измельченным луком, добавляем соль, специи, хорошо все вымешиваем и отбиваем.

Шарики фарша победительница "Зважені та щасливі" заворачивает в слайсы кабачка и накалывает эти рулетики на шпажки плотно друг к другу.

Выкладываем наши шашлычки на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут.

Чтобы приготовить салат с маринованными кабачками к шашлычкам, звезда "Зважені та щасливі" берет:

листья салата – 30 г

кабачок – 30 г

огурец – 30 г

масло оливковое – 1 ч.л.

уксус – несколько капель

лимонный сок – по желанию

Кабачок нарезаем на тоненькие полоски, сбрызгиваем уксусом, соком лимона и даем немного промариноваться. Добавляем тонко нарезанный огурец, листья салата и заправляем оливковым маслом.

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