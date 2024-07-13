Победительница проекта "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом простого и невероятно вкусного летнего ужина на основе кабачков.
Звезда "Зважені та щасливі рассказала, как приготовить шашлычки из куриного фарша в слайсах кабачка, а также вкуснейший салат из маринованных кабачков.
В расчете на две порции шашлычков победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- кабачок – 150 г
- фарш из куриного филе – 200 г (в сыром виде)
- чеснок – 1 зубчик
- лук – 30 г
- соль и специи для шашлыка
Кабачок нарезаем тонкими слайсами. Фарш смешиваем с тертым чесноком и измельченным луком, добавляем соль, специи, хорошо все вымешиваем и отбиваем.
Шарики фарша победительница "Зважені та щасливі" заворачивает в слайсы кабачка и накалывает эти рулетики на шпажки плотно друг к другу.
Выкладываем наши шашлычки на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут.
Чтобы приготовить салат с маринованными кабачками к шашлычкам, звезда "Зважені та щасливі" берет:
- листья салата – 30 г
- кабачок – 30 г
- огурец – 30 г
- масло оливковое – 1 ч.л.
- уксус – несколько капель
- лимонный сок – по желанию
Кабачок нарезаем на тоненькие полоски, сбрызгиваем уксусом, соком лимона и даем немного промариноваться. Добавляем тонко нарезанный огурец, листья салата и заправляем оливковым маслом.
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