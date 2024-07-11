В четверг, 11 июля, Венера переходит в знак Лев, где будет находиться вплоть до следующего месяца, до 5 августа, и это астрологическое событие повлияет на всех знаков Зодиака, но больше всех его ощутят представители двух Знаков.

Сегодня, 11 июля, вечером Венера переходит в знак Льва.

«Самым ощутимым этот транзит будет для Львов и Водолеев. Мужчинам захочется больше радовать своих женщин, но делать это демонстративно и на публику. Женщина, получив подарок, расскажет о нем всему инстаграмму», - рассказала о влиянии этого астрономического события астролог и автор канала Scorpio.

По словам эксперта, важно в этот период быть внимательными к своим партнерам. Те, у кого есть тайный роман ждут неприятности, ведь их секрет могут раскрыть.

«Драмы, эмоциональные разговоры, скандалы в парах, которые находятся в разбалансированных энергиях. Здесь вы можете проверить уровень доверия и искренности в паре. Для пар с гармоническими отношениями или для тех, кто в поиске – получение удовольствия, страсти и крутых безумных эмоций в отношениях. Но осторожно с новыми любовными романами», – предупреждает астролог.

Также Венера отвечает за деньги, напоминает астролог. Поэтому возможны импульсивные покупки вещей, которые окажутся ненужными. Эксперт по прогнозам советует в этот период планировать свои доходы, писать списки вещей, которые действительно нужно купить, и не делать эмоциональных покупок.

Однако это и время для удачных инвестиций. Для того чтобы рассчитаться с долгами, кредитами.

Также в это время можно побаловать себя билетами на какие-нибудь яркие события и концерты, встречать новый день с позитивом.

«Гармонический период для того, чтобы радоваться жизни не только в любви, но и в работе – смело просите прибавку к зарплате, а если посмотрите на руководителя глазами Хатико, то можете стать даже его замом.

Выставляйте себя на показ, рекламируйте себя, звучите ярко, красиво, положительно. Самопрезентация во время транзита Венеры по Льву – маст хэв. Особенно прекрасно продаются вещи, сделанные своими руками, поэтому для людей творческих – это звездное время», – рассказала автор Telegram-канала «Scorpio».

По словам астролога, необходимо любить, радоваться, мечтать, говорить о любви – все это приумножится и придаст новую энергию и сил во время этого транзита.

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