Загалом середа, 10 липня, але є астрологічний аспект, який може зіпсувати життя цього дня - чого саме слід остерігатися.

Протягом всього тижня з 8 по 14 липня люди будуть знаходитись під дією з'єднання між Марсом та Ураном, яке відбудеться вже 15липня.

Тож не слід перевтомлюватись, бо будуть відчуватися скачки енергії - після підйому можливе раптове знесилення.

«У кого проблеми з тиском - слідкуйте за ним та не нервуйте. Також у цей період виникатимуть проблеми з технікою, з авто, з електроприладами. Намагайтесь уникати висоти та перельотів», - радила астрологиня і авторка блогу з астрологічними прогнозами «Scorpio».

Що ж стосується сьогоднішного дня, 10 липня, це загалом сприятливий день. Проте, за словами астролога, Луна конфліктує з Юпітером, тож очікування та амбіції значно зростуть.

«Можна набрати зайву вагу. Може бути невдалою взаємодія з вчителями, іноземцями та з авторитетами», - попереджала експерт.

Крім того, 10 липня важко буде розпорядитись фінансами правильно, можуть бути лишні витрати.

«Обережно з шахрайством з грошима. Жінкам теж обережно, бо ми сьогодні схильні ходити у рожевих окулярах та вірити усіляким побрехенькам», - каже астрологиня.

Однак 10 липня – це вдалий день для онлайн діяльності.

«Проте може підводити памʼять», - попередила експерт.

Також сьогодні, 10 липня, можуть виникати теми з минулого життя. Наприклад, до когось намагатимуться повернутися коханці з минулого.

«Обирайте майбутнє», - радить експертка.

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