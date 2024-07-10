Протягом всього тижня з 8 по 14 липня люди будуть знаходитись під дією з'єднання між Марсом та Ураном, яке відбудеться вже 15липня.
Тож не слід перевтомлюватись, бо будуть відчуватися скачки енергії - після підйому можливе раптове знесилення.
«У кого проблеми з тиском - слідкуйте за ним та не нервуйте. Також у цей період виникатимуть проблеми з технікою, з авто, з електроприладами. Намагайтесь уникати висоти та перельотів», - радила астрологиня і авторка блогу з астрологічними прогнозами «Scorpio».
Що ж стосується сьогоднішного дня, 10 липня, це загалом сприятливий день. Проте, за словами астролога, Луна конфліктує з Юпітером, тож очікування та амбіції значно зростуть.
«Можна набрати зайву вагу. Може бути невдалою взаємодія з вчителями, іноземцями та з авторитетами», - попереджала експерт.
Крім того, 10 липня важко буде розпорядитись фінансами правильно, можуть бути лишні витрати.
«Обережно з шахрайством з грошима. Жінкам теж обережно, бо ми сьогодні схильні ходити у рожевих окулярах та вірити усіляким побрехенькам», - каже астрологиня.
Однак 10 липня – це вдалий день для онлайн діяльності.
«Проте може підводити памʼять», - попередила експерт.
Також сьогодні, 10 липня, можуть виникати теми з минулого життя. Наприклад, до когось намагатимуться повернутися коханці з минулого.
«Обирайте майбутнє», - радить експертка.
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