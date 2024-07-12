Следующие несколько дней в Украине ожидается пик жары. По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, самые высокие температуры будут с 12 по 15 июля, когда столбики термометров поднимутся до +40 °C.

Об этом синоптик сообщила в своем сообщении в Facebook.

По словам Наталки Диденко, 11 июля по всей Украине прогнозируется сухая погода, а жара будет продолжаться. Температура будет колебаться от +33 до +39 °C, а в центре страны достигнет даже +40 °C. Максимальная температура составит от +33 до +39 градусов, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей - более +40 °C.

Несмотря на прогнозируемые локальные дожди и грозы вечером 11 июля, которые могут пройти от Сумщины через Черкасщину, Киевскую область до Винницкой области, значительного облегчения они не принесут.

Наталья Диденко предупреждает, что пик жары продлится с 12 по 15 июля.

Советы врачей по защите от жары

Министерство здравоохранения предупреждает, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами или в теплых помещениях может вызвать опасное состояние — тепловой удар.

Поэтому в самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) рекомендуется находиться в тени или в прохладных помещениях. Из-за проблем с электричеством можно на ночь открывать окна, а днем ​​закрывать их светоотражающей пленкой. Врачи советуют почаще принимать прохладный душ или обтираться прохладной водой, пить много жидкости без сахара и кофеина.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок. В любом случае не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях, даже если кондиционер включен!

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