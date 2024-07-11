Перед судом предстанет бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов, во время войны обманом посещавший Испанию и Сейшельские острова. Об этом информируют в Государственном бюро расследований .

После завершения досудебного расследования работники Государственного бюро расследований направили обвинительный акт в суд. Установлено, что бывший чиновник выезжал за границу в 2022-2023 годах, претендуя на статус пострадавшего от российской агрессии. В действительности он отдыхал на роскошных курортах Сейшельских островов и в Испании.

В ходе расследования также было обнаружено использование экс-чиновником поддельного документа для уклонения от военной службы.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения).

За эти преступления ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что против бывшего руководителя Одесского областного ТЦК возбуждено также уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ДБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу.