В Украине стартовали выплаты ваучеров в размере 4,25 тысячи гривен для украинских граждан в четырех регионах при поддержке общественной организации "Широкая степь". Об этом сообщают на портале kurkul .

Проект финансируется обособленным подразделением Хелп-Хильфе Цур Зельбстхильф Э.Ф. и направлен на поддержку пчеловодства и пчеловодства в Украине.

Помощь оказывается пчеловодам, которые хозяйничают в таких областях Украины:

Харьковская область;

Запорожская область;

Херсонская область;

Николаевская область.

Этот проект предусматривает получение помощи 600 лицам, имеющим пасеки. Деньги можно будет использовать для приобретения материалов. Для получения ваучера необходимо иметь или зарегистрировать электронную почту, использовать его до 30 ноября текущего года и принять мониторинговый визит представителей Help.