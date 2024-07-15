В Украине стартовали выплаты ваучеров в размере 4,25 тысячи гривен для украинских граждан в четырех регионах при поддержке общественной организации "Широкая степь". Об этом сообщают на портале kurkul .
Проект финансируется обособленным подразделением Хелп-Хильфе Цур Зельбстхильф Э.Ф. и направлен на поддержку пчеловодства и пчеловодства в Украине.
Помощь оказывается пчеловодам, которые хозяйничают в таких областях Украины:
- Харьковская область;
- Запорожская область;
- Херсонская область;
- Николаевская область.
Этот проект предусматривает получение помощи 600 лицам, имеющим пасеки. Деньги можно будет использовать для приобретения материалов. Для получения ваучера необходимо иметь или зарегистрировать электронную почту, использовать его до 30 ноября текущего года и принять мониторинговый визит представителей Help.
Заявки принимаются до 21 июля 2024 года или в набор необходимого количества заявок для отбора участников. Приоритет в получении помощи будет предоставляться лицам с особыми социальными потребностями, таким как родители, приемные семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью, а также внутренне перемещенным лицам.
Чтобы принять участие, всем желающим необходимо заполнить анкету по этой ссылке .
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