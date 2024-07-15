Украинским женщинам рассказали, в каком случае их могут лишить права водить автомобиль.

Женщинам, состоящим на военном учете, следует обновить свои данные до 16 июля. Особенно это касается медиков и фармацевтов.

Эту информацию предоставил юрист общественного объединения "Центр экономическо-правового развития" Андрей Корбецкий.

По словам Корбецкого, женщинам-медикам и фармацевтам необходимо обновить данные по ТЦК СП до 17 июля 2024 года.

"Новое требование: теперь находящиеся на военном учете женщины (медики и фармацевты) должны обновлять свои учетные данные в ТЦК. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафам и временным ограничениям, например, в правах управления автотранспортом", — отметил юрист. .

Он также добавил, что женщинам не нужно лично посещать ТЦК, поскольку это можно сделать через Центр предоставления административных услуг или с помощью приложения "Резерв+".

Напомним, что недавно правительство запретило женщинам с медицинским и фармацевтическим образованием принимать работу без взятия на военный учет. Однако мобилизация женщин остается добровольной.

"Согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только по добровольному соглашению", - пояснил юрист.

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