Из-за роста цен на электроэнергию и топливо во многих городах Украины повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. В некоторых населённых пунктах стоимость проезда увеличилась на 50%.

Какие города повысили тарифы на проезд в общественном транспорте?

В Тернополе с 1 августа проезд подорожает на 50%. По решению горсовета, стоимость проезда с картой жителя Тернополя повысится до 12 гривен (сейчас – 8 гривен) и 15 гривен при оплате банковской картой (сейчас – 10 гривен). Для школьников, студентов и некоторых категорий пенсионеров проезд в маршрутках обойдется в 6 гривен вместо 4 гривен.

В Виннице с 1 июля стоимость проезда была повышена. Теперь проезд в автобусе стоит 12 гривен, в маршрутках – 15-18 гривен. В Ивано-Франковске тариф подняли с 10 до 15 гривен, но можно сэкономить при оплате банковской картой (12 гривен), картой жителя города (10 гривен) или студенческой картой (8 гривен).

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Во Львове планируется повысить стоимость проезда до 25 гривен с сентября. Пока при покупке билета у водителя нужно заплатить 20 гривен, а при оплате через QR-код – 15 гривен.

В Ужгороде стоимость проезда повысили на три гривны – теперь она составляет 15 гривен вместо 12 гривен.

В Черновцах с марта стоимость проезда в троллейбусах была изменена с 10 до 12 гривен.

В Запорожье проезд в городском электротранспорте и автобусе стоит 10 гривен. До этого с 25 февраля 2022 проезд в троллейбусах и трамваях был бесплатным.

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В Сумах с 22 июня стоимость проезда на автобусах выросла с 10 до 15 гривен.

Стоимость проезда в городском транспорте Киева остается неизменной. Поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене и на фуникулере стоит 8 гривен, в городской электричке – 15 гривен, а в маршрутке – 12-15 гривен.

В Днепре действуют подобные тарифы. Поездка в метро, ​​автобусе и троллейбусе стоит 8 гривен, а в маршрутке – 15 гривен.

В Одессе проезд в троллейбусе и трамвае стоит 8 гривен, а при безналичном расчете – 7 гривен. Стоимость проезда в маршрутке составляет 15 гривен.

Источник: РБК-Украина

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