Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко вместо обычных рулетиков и оладий из кабачков приготовила новое и невероятно вкусное блюдо.

В этот раз на своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала, я приготовить вкуснейшие тарты с кабачком.

"Это было блюдо эксперимент, но он получился удачным и очень вкусным. Советую обязательно приготовить, и вы будете в шоке", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для теста "Мастер Шеф" Виктория Науменко берет:

мука пшеничная – 250 г

соль – 5 г

сахар – 10 г

яйцо – 1 шт.

холодное сливочное масло 82,5% - 120 г

вода охлажденная – 30 г

Просто смешиваем все ингредиенты, быстро замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

После этого раскатываем тесто и формируем основу для тартов с небольшими бортиками: если у вас есть специальные маленькие формы, используйте их, но можно не заморачиваться и приготовить один большой тарт.

Кабачок для тартов звезда "Мастер Шеф" предварительно маринует: нарезает его тоненькими слайсами с помощью экономки, добавляет 50 г лимонного сока, соль и перец по вкусу и одно куриное яйцо.

Также нам нужно приготовить заливку. Для этого "Мастер Шеф" Виктория Науменко просто смешивает до однородности:

сливки 15% - 200 мл

соль и черный перец – по вкусу

пармезан по вкусу

чеснок – 2 зуб.

лимонный сок – 10 г + лимонная цедра

Слайсы кабачка заворачиваем в рулетики и ставим на тесто, сверху заливаем сливочной заливкой, по желанию посыпаем тертым пармезаном, отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут – и тарты с кабачком готовы.

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