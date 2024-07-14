В этот раз на своей странице в Instagram финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко показала, я приготовить вкуснейшие тарты с кабачком.
"Это было блюдо эксперимент, но он получился удачным и очень вкусным. Советую обязательно приготовить, и вы будете в шоке", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для теста "Мастер Шеф" Виктория Науменко берет:
- мука пшеничная – 250 г
- соль – 5 г
- сахар – 10 г
- яйцо – 1 шт.
- холодное сливочное масло 82,5% - 120 г
- вода охлажденная – 30 г
Просто смешиваем все ингредиенты, быстро замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
После этого раскатываем тесто и формируем основу для тартов с небольшими бортиками: если у вас есть специальные маленькие формы, используйте их, но можно не заморачиваться и приготовить один большой тарт.
Кабачок для тартов звезда "Мастер Шеф" предварительно маринует: нарезает его тоненькими слайсами с помощью экономки, добавляет 50 г лимонного сока, соль и перец по вкусу и одно куриное яйцо.
Также нам нужно приготовить заливку. Для этого "Мастер Шеф" Виктория Науменко просто смешивает до однородности:
- сливки 15% - 200 мл
- соль и черный перец – по вкусу
- пармезан по вкусу
- чеснок – 2 зуб.
- лимонный сок – 10 г + лимонная цедра
Слайсы кабачка заворачиваем в рулетики и ставим на тесто, сверху заливаем сливочной заливкой, по желанию посыпаем тертым пармезаном, отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут – и тарты с кабачком готовы.
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